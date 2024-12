gospodarstvo

Praznično darilo: dobavitelji nižajo cene elektrike in plina

12.12.2024 | 18:00 | P. S.

Še pred mesecem dni je zaradi novega sistema obračunavanja omrežnine pri mnogih kazalo na višje cene elektrike.

Zdaj bodo gospodinjstva tako elektriko kot plin v veliki meri plačevala enako kot doslej ali ceneje, saj nekateri dobavitelji znižujejo cene. "Vlada je z regulacijo cen poskrbela, da bodo te ostale na enaki ravni, kot so bile pred uvedbo novega sistema," je premier Robert Golob sredi novembra zatrdil, da ljudje po uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki to zimo ne bodo imeli nič višjih stroškov. Vlada je takrat spremenila regulacijo cen električne energije za gospodinjstva ter jo podaljšala, tako da bodo novi pogoji veljali za obdobje od začetka novembra letos do konca februarja 2025, kar se pokriva z zimsko sezono pri omrežnini.

Po novem je regulirana cena za 100 odstotkov porabljene elektrike, medtem ko je bila pred tem za 90 odstotkov, in sicer znaša za visoko tarifo 84 evrov, za majhno tarifo 77 evrov in za enotno tarifo 70 evrov na MWh brez DDV. Poleg tega se prispevek za obnovljive vire energije (OVE) ne bo spet uvedel 1. januarja, kot je bilo predvidoma, ampak 1. marca. Zaradi blaženja visokih cen električne energije je sicer vlada plačevanje prispevka za gospodinjstva začasno ukinila junija 2022.

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca na bi tako končni račun po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo znašal 69,5 evra. Brez ukrepa bi bil končni račun za električno energijo za november za 34 odstotkov višji kot prejšnji mesec. Zaradi sprejetega ukrepa vlade bo višji za 15 odstotkov in bo tako skoraj enak kot pred spremembo načina obračunavanja omrežnine. Do konca februarja bo tudi podaljšana uredba o nadomestilih dobaviteljem elektrike za kritje razlike med tržno in regulirano ceno.

Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v Sloveniji so se v tretjem četrtletju na četrtletni ravni po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) znižale za dva odstotka, medtem ko so se cene električne energije zvišale za en odstotek. Za negospodinjske odjemalce sta se oba energenta podražila za po štiri odstotke. Nekateri dobavitelji so z decembrom oziroma bodo z januarjem znižali cene zemeljskega plina za gospodinjstva in električne energije za male poslovne uporabnike. Kot so povedali za STA, pocenitve znašajo od 11 do 18 odstotkov.

