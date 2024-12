družabno

Med superfinalisti tudi Brežičan

12.12.2024 | 16:50 | Renata Mikec

Superfinalisti letošnje Kmetije na Pop TV so postali Tim Novak, Stanislav Travnikar in Nik Triler. Tim Novak je v finalnem dvoboju proti Tjaši Vrečič po prvotnem zaostanku poskrbel za velik preobrat in zmagal. Brežičan Stanislav Travnikar je brez težav porazil Anjo Malešič, tekmovalko z Otočca, Nik Triler pa je povedel v zadnji fazi dvoboja proti Tamari Talundžić in si tako priboril tretji ključ za superfinale letošnje Kmetije.

Brežičana bomo spremljali v superfinalu letošnje Kmetije. (Foto: Pop TV)

Vrstni red dvobojev so določili porotniki. Prva sta se spopadla Tim in Tjaša, kot tretja pa Nik in Tamara. Za dolenjsko-posavske gledalce je bil najbolj zanimiv drugi dvoboj, v katerem sta moči merila Brežičan Stanislav in Otočanka Anja.

Stanislav je bil ponosen nase, ker mu je uspelo priti do finala samo z delom in brez taktik. Prvi je tudi sestavil kovinsko palico in hitro našel način, kako dobiti vrv z žakeljčkom. Dokopal se je do noža, osvobodil vrečo in začel sestavljati žlebiček. Med tem je Anja uspela dobiti vrv z žakeljčkom in nato še vrečo. Tudi sama je začela sestavljati žlebiček, a je Stanislav prvi začel vlivati vodo v stekleno posodo. S precejšnjim zaostankom je začela tudi Anja, a sprva ni prav nič vode prišlo do steklene posode, zato se je lotila popravljanja. Uspelo ji je, malce preden je Stanislav napolnil svojo posodo in pohitel po drugi ključ za superfinale. Bil je presrečen, Anja pa vesela, da je sploh prišla do finala.

Vsak od zmagovalcev si je tako prislužil svoj ključ s svojo barvo. Prav jim bo prišel v današnji superfinalni areni, ko bo samo eden odšel bogatejši za 50.000 evrov in z laskavim nazivom zmagovalec Kmetije 2024. Bo to uspelo simpatičnemu Brežičanu Stanislavu Travnikarju? Vse bo jasno danes zvečer.

