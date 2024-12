kronika

Hudo poškodovan otrok, ogenj zajel njegova oblačila

9.12.2024 | 12:00 | M. K.

V Zdravstvenem domu Krško so v soboto okoli poldneva oskrbeli otroka, ki so ga zaradi hujših opeklin kasneje odpeljali v bolnišnico v Novo mesto. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo v Kerinovem Grmu. Po prvih ugotovitvah je skupina otrok za naseljem kurila ogenj, ki so ga najverjetneje polili z vnetljivo snovjo. Ogenj je zajel oblačila otroka, prvo pomoč pa mu je nudila prebivalka naselja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Krška urgenca (Foto: arhiv DL)

V gostilni grozila; za volanom 17-letnik

Policisti PP Črnomelj so bili v petek okoli 8. ure obveščeni, da naj bi moška v gostinskem lokalu kršila javni red in mir. Eden izmed njiju je grozil osebju, ker so jima zavrnili postrežbo z alkoholno pijačo, nato pa sta se odpeljala z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa so ju v Semiču izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je za volanom 17-letnik, ki nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Ugotovili so tudi identiteto 30-letnika, ki je grozil v gostinskem lokalu, izdali mu bodo plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Zasegli predelan moped

Na območju Župančičevega sprehajališča v Novem mestu so policisti v petek okoli 11. ure ustavili voznika mopeda. Ugotovili so, da 16-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je nedovoljeno predelan moped, ki je presegal konstrukcijsko dovoljeno hitrost. Moped Piaggio so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kolesarka brez čelade padla in končala v bolnišnici

V soboto okoli 12.30 je padla kolesarka na Šegovi ulici. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 33-letna kolesarka zaradi vožnje preblizu robu pločnika izgubila oblast nad kolesom, padla in se poškodovala po glavi. Kolesarko, ki med vožnjo ni uporabljala zaščitne čelade, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

20-letni voznik z 2,6 promila alkohola

Brežiški policisti so v Brežicah v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 20-letnik je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z dvema promiloma trčila pred rdečo lučjo

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Dolenji vasi pri Krškem so bili policisti obveščeni v noči na nedeljo. Policisti PP Krško so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 43-letna voznica, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 47-letnega voznika, ki je ustavil pri rdeči luči na semaforju. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,99 miligrama alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in jo odpeljali v prostore za pridržanje, sledi ovadba.

Obrcal in poškodoval več vozil

V petek okoli 22. ure je na Ljubljanski cesti v Novem mestu moški brcal v osebne avtomobile in jih več poškodoval. Policisti so izsledili in prijeli 41-letnega osumljenca, ki je bil pod vplivom alkohola in je poskušal pobegniti. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Vlomi in tatvine

Na dvorišče stanovanjske hiše v kraju Rajnovšče so se včeraj nekaj pred 13. uro z osebnim avtomobilom svetle barve karavan izvedbe pripeljali trije neznanci. Vstopili so v odklenjeno hišo, kjer je bila oškodovanka, in jo zamotili s pogovorom. Pregledali so prostore in našli ter ukradli zlat nakit in športne copate. Škode je za okoli 800 evrov.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v zadnjih 14. dneh v Birčni vasi neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, poškodoval je le notranjost in povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Mladoletniku zasegli petarde

Policisti PP Novo mesto so v petek v Brezju 15-letniku zasegli 19 prepovedanih petard. O kršitvi so obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Na Grmu mladoletnica metala petarde

V petek okoli 17. ure so bili policisti obveščeni o motečem pokanju petard na Grmu v Novem mestu. Ugotovili so identiteto mladoletne kršiteljice, ki je metala petarde, o njenem ravnanju pa bodo obvestili starše in center za socialno delo.

Ni se pomiril

V noči na nedeljo so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz zasebnega prostora na območju Senovega, kjer naj bi moški kršil javni red in mir. 46-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, so sporočili s PU.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

V soboto nekaj po 20. uri so policisti v Semiču kontrolirali voznika osebnega avtomobila registrskih oznak Velike Britanije. 38-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil Dodge avenger. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti so poleg tega med 6. 12. in 9. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Podvinje, Brežice, Župelevec, Jesenice, Mali Obrež, Kapele) prijeli 39 državljanov Afganistana, 30 Sirije, 22 Maroka, 11 Nepala, deset Bangladeša, devet Pakistana, osem Irana, sedem Alžirije, šest Rusije, štiri državljane Indije in Gvineje, tri Palestine, dva državljana Kuvajta, Sierra Leoneja, Nepala in Mongolije, državljana Šrilanke, Konga, Senegala, Malija in Slonokoščene obale. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli sedem državljanov Afganistana in dva iz Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. 12. in 9. 12. posredovali v 185. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 610 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 29. kršitev javnega reda in miru in v Krškem kršitelja pridržali. Zaščitili so žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, groženj, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

