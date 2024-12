dolenjska

Strokovni nadzor nad PU Novo mesto

6.12.2024 | 08:40 | M. K.

Novo mesto - Primer domnevnega nezakonitega zakopavanja odpadkov v Krškem je prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), generalni direktor Policije Senad Jušić pa je odredil strokovni nadzor nad Policijsko upravo Novo mesto, je poročala Pop tv. Neuradno, ker je preiskava obtičala v predalu. Iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo pa so televiziji odgovorili, da bo inšpektorat, ki, kot smo poročali, junija letos po ogledu stanja na terenu nepravilnosti sicer ni zaznal, najkasneje v začetku prihodnjega tedna na določenih mikrolokacijah izvedel preglede z georadarjem in dronom.

Na portalu Necenzurirano.si namreč opozarjajo, da je Kostak do obiska inšpekcije odložene odpadke že prekril z zemljo.

Fotografija z marca 2024. V eni od lukenj, nastalih po izkopu, so se znašle večje količine odpadkov. (Foto: Necenzurirano.si)

Pri podjetju Kostak so sicer te dni od okoljskega ministrstva prejeli dovoljenje za enoletno poskusno delovanje novega centra za ravnanje z odpadki Spodnjem Starem Gradu. Tam, kjer naj bi nezakonito zakopavali odpadke, je v letu dni zrasla sortirnica, in prav njena gradnja je po besedah predsednika uprave družbe Kostak Miljenka Muhe razlog, da so smeti zgolj selili iz enega konca na drugega. Za Pop tv je še dejal, da gre za degradirano območje, nekdanje smetišče iz 80. let prejšnjega stoletja, in da to ni vodovarstveno območje.

Domnevno sporna dogajanja okoli krških odpadkov je razkril portal Necenzurirano.si, v sredo pa so na PU Novo mesto potrdili sum nezakonitega zakopavanja.

Kot je takrat povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto Božičnik, je policija sume v zvezi z nezakonitim zakopavanjem odpadkov začela preiskovati že konec leta 2022, v letu 2023 je nato zoper dve odgovorni osebi Kostaka podala kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Letos so na podlagi anonimne prijave, ki jo so prejeli marca, izvedli novo preiskavo in niso več ugotovili nepravilnosti, a so preiskavo nadaljevali na podlagi novih, v medijih objavljenih podatkov, o katerih smo že nekajkrat v minulih dneh poročali. Primer pa je torej zdaj prevzel Nacionalni preiskovalni urad.

