posavje

Novi posnetki na laž postavljajo nekatere trditve podjetja Kostak

4.12.2024 | 10:30 | S. R.

Krško - Na portalu necenzurirano.si so objavili nove posnetke, povezane s sumi nezakonitega zakopavanja odpadkov v Posavju. Zgodba tako dobiva novo nadaljevanje.

Na enem od posnetkov je mogoče videti tovornjak, ki izkopani material iz centra pelje v Kostakovo gramoznico ob reki Savi. (Foto: Google / necenzurirano.si)

Na portalu so prejšnji teden objavili marca letos posnete fotografije, na podlagi katerih se porajajo sumi, da je krško komunalno podjetje Kostak na začetku leta v Kostakovem centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem gradu, in sicer na območju, ki je del vodonosnika podtalnice v Posavju, zakopalo večje količine odpadkov. V podjetju so zanikali, da bi na tem območju kadarkoli izkopavali gramoz, v jame pa zakopavali odpadke. Nepravilnosti ni ugotovila niti inšpektorica inšpektorata za okolje in energijo.

Na portalu necenzurirano.si so danes objavili nove dokaze, ki nekatere Kostakove navedbe postavljajo na laž, ob tem pa pod vprašaj postavljajo tudi način izvedbe inšpekcijskega nadzora. Novi posnetki kažejo, da so v Kostaku na širšem območju centra v Spodnjem Starem Gradu že leta 2023 izkopavali gramoz, četudi za to niso imeli dovoljenja oziroma koncesije.

Kaj vse torej razkrivajo posnetki, pridobljeni s terena, spletnega orodja OnGeo Intelligence, ki omogoča vpogled v satelitske posnetke za nazaj, in strežnika Google Maps? Več na necenzurirano.si.

