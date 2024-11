posavje

FOTO: Je Kostak na območju podtalnice zakopal bolnišnične in druge odpadke?

27.11.2024 | 13:30 | S. R.

Na portalu Necenzurirano.si so objavili fotografije, na podlagi katerih se porajajo sumi, da je krško komunalno podjetje Kostak na začetku leta na območju podtalnice zakopalo večje količine bolnišničnih in drugih odpadkov.

To je fotografija, posneta marca letos na območju centra za ravnanje z odpadki v okolici Krškega. (Foto: necenzurirano.si)

Fotografije, ki so jih prejeli v uredništvu portala, so bile na območju naselja Spodnji Stari Grad v Mestni občini Krško posnete marca letos. Razkrivajo sveže izkopano, več metrov globoko luknjo, v kateri ležijo večje količine odpadkov, vključno z odpadki iz bolnišnic.

Luknja se nahaja na območju centra za ravnanje z odpadki, ki je v lasti krškega komunalnega in gradbenega podjetja Kostak ter ki ga ob bližnjih njiv ločujeta le cesta in nasip. Kot so navedli na portalu Necenzurirano.si, je iz fotografij mogoče domnevati, da gre za luknjo, iz katere je nekdo pred tem izkopal material, verjetno gramoz, nato pa jo zasul z odpadki.

So v Kostaku odpadke več metrov globoko nezakonito zakopavali na območju, ki je del vodonosnika podtalnice na Krško-Brežiškem polju? Kaj na to poreče podjetje in kaj je ugotovila inšpekcija? Več na portalu necenzurirano.si.

