posavje

Novo o odpadkih pri Krškem: Si je inšpektorica luknjo ogledala kar iz avta?

28.11.2024 | 13:00 | R. T.

Na portalu necenzurirano.si so se dokopali do novih informacij glede sumov, da je krško komunalno podjetje na začetku leta na območju podtalnice zakopalo večje količine bolnišničnih in drugih odpadkov.

Fotografija, posneta marca letos na območju centra za ravnanje z odpadki v okolici Krškega (Necenzurirano.si)

Marca letos posnete fotografije sveže izkopane in več metrov globoke luknje na območju naselja Spodnji Stari Grad v Mestni občini Krško, ki so jih prejeli v uredništvu portala necenzurirano.si, so razkrile, da se tam nahaja večja količina odpadkov, vključno z odpadki iz bolnišnic. Gre za luknjo, ki se nahaja na območju centra za ravnanje z odpadki, ki je v lasti krškega komunalnega in gradbenega podjetja Kostak.

Kot danes poroča necenzurirano.si, pristojne institucije pri preiskavi sumov nezakonitega zakopavanja odpadkov v zemljo nad podtalnico več kot dva meseca niso storile ničesar. Medtem so na novomeški policijski upravi potrdili, da so v zvezi s primerom anonimno prijavo prejeli konec marca, ko so bile posnete tudi fotografije. Na policiji so za portal potrdili, da so prijavo odstopili inšpektoratu za okolje in energijo, pri čemer v oči bode podatek, da so to storili šele 28. maja, torej dva meseca po tem, ko so prejeli prijavo. Deset dni zatem, 6. junija, je Kostakov center obiskala inšpektorica za okolje. Ker ni opazila nepravilnosti, je postopek zaključila. Enako so se odločili na novomeški policijski upravi.

Je prijava suma zakopavanja odpadkov v zemlji na območju podtalnice pri Krškem za dva meseca obtičala v predalu novomeške policije? Je inšpektorica sume nedovoljenega zakopavanja odpadkov v Kostakovem centru preverjala kar iz avtomobila? Več na portalu necenzurirano.si.

‹ nazaj