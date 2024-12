dolenjska

Policija preiskuje, če so v Krškem nezakonito zakopavali odpadke

4.12.2024 | 18:20 | STA; M. K.

Novo mesto/Krško - Domnevno nezakonito zakopavanje odpadkov, ki naj bi ga po poročanju portala Necenzurirano v Spodnjem Starem Gradu izvajalo krško komunalno podjetje Kostak, preiskuje tudi policija. Ta je sicer sume o nepravilnostih odkrila že lani in zoper dve odgovorni osebi Kostaka na tožilstvo podala kazensko ovadbo, je danes povedal vodja novomeških kriminalistov France Božičnik.

France Božičnik danes o preiskavi Kostaka (Foto: M. Ž.)

Kot je povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto Božičnik, je policija sume v zvezi z nezakonitim zakopavanjem odpadkov začela preiskovati konec leta 2022 oz. po požaru, do katerega je na Kostakovi deponiji v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem prišlo avgusta 2022.

V letu 2023 je policija nato zoper dve odgovorni osebi Kostaka na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podala kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Ovadba jima je očitala, da je podjetje od leta 2022 nezakonito opravljalo dejavnost ravnanja in skladiščenja z odpadki v nasprotju z uredbo o odpadkih.

V letošnjem letu so na podlagi anonimne prijave, ki jo so prejeli marca, izvedli novo preiskavo, med katero je bilo ugotovljeno, da je podjetje pridobilo dodatna dovoljenja pristojnih inštitucij, v novih inšpekcijskih pregledih, ki jih je inšpekcija opravila na pobudo policije, pa ni bilo več ugotovljenih nepravilnosti, zato je policija na pristojno državno tožilstvo podala zgolj poročilo.

Na podlagi novih, v medijih objavljenih podatkov, o katerih smo že nekajkrat v minulih dneh poročali, pa policisti s preiskavo nadaljujejo. Po besedah Božičnika intenzivno preverjajo vse okoliščine, zbirajo podatke in o svojih ugotovitvah seznanjajo državno tožilstvo. "Okoljska kriminaliteta je namreč prednostna naloga policije," je povedal.

Portal Necenzurirano je namreč pretekli teden in danes, kot je znano, objavil posnetke in fotografije, ki bi lahko dokazovali, da so v Kostaku na deponiji Spodnji Stari Grad že leta 2023 izkopavali gramoz, četudi za to niso imeli dovoljenja oziroma koncesije. Že nekaj mesecev pozneje pa naj bi se v eni od lukenj, nastalih po izkopu, znašle večje količine odpadkov. Te naj bi zakopavali več metrov globoko na območju, ki je del vodonosnika podtalnice v Posavju.

Fotografija z marca 2024. V eni od lukenj, nastalih po izkopu, so se znašle večje količine odpadkov. (Foto: Necenzurirano.si)

Fotografije naj bi bile posnete marca letos, na njih pa je mogoče videti sveže izkopano, več metrov globoko luknjo, v kateri ležijo večje količine odpadkov, deloma že prekritih z zemljino. V Kostaku so za portal zanikali, da bi na tamkajšnjem območju kadarkoli izkopavali gramoz, v jame pa zakopavali odpadke. Enako so zatrdili inšpektorici za okolje, ki ob obisku deponije, kot je potrdil tudi Božičnik, ni ugotovila nepravilnosti.

A iz fotografij, ki jih je objavil portal, naj bi bilo vidno tako izkopavanje gramoza kot luknja, ki naj bi pri tem nastala in v katero naj bi potem zakopavali odpadke. Na portalu ob tem opozarjajo, da je Kostak do obiska inšpekcije odložene odpadke že prekril z zemljo, inšpektorica pa ni izvedla globinskega sondiranja območja, da bi ugotovila, kaj se nahaja pod zemljino.

