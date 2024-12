kronika

Trčil v podporni zid; pridržali so ga po nasilju nad partnerko

5.12.2024 | 10:20 | M. K.

Včeraj okoli 11. ure se je zgodila prometna nesreča v Vavti vasi. Policisti so ugotovili, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v podporni zid. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.

Tako so nesrečo v križišču pri mostu v Vavti vasi zabeležili na FB PKD.

Pridržali nasilneža

Policisti PP Krško so bili obveščeni o nasilju v družini na območju Krškega. Ugotovili so, da je 39-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtev je pretepal in z njo ponižujoče in grdo ravnal. Zaščitili so žrtev, nasilnežu odvzeli prostost in in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

Iz delavnice ob stanovanjski hiši v Straži je nekdo ukradel motorno žago in električno brusilko. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

Med 3. 12. in 4. 12. je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah neznanec poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V Rumanji vasi je včeraj med 16. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in zlat nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 7.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Loče, Obrežje, Slovenska vas, Kapele, Ribnica) včeraj prijeli 13 državljanov Kitajske, 12 Sirije, devet Maroka, osem Kuvajta, pet Afganistana, tri državljane Bangladeša, Konga in Indije, državljana Alžirije, Egipta in Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 219 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik avtobusa, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

