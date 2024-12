družabno

Gasilec z dušo in srcem

5.12.2024 | 09:30 | Foto: Lidija Markelj

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjernej vodi gasilec z dušo in srcem, Gregor Kos. To lahko rečemo z gotovostjo, saj je Gregor tudi poklicni gasilec, zaposlen v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto, kjer zaseda mesto podpoveljnika. Funkcij mu ne manjka niti v šentjernejski gasilski zvezi, v kateri je odgovoren in zanesljiv poveljnik. Kot nam je povedal, ima šentjernejsko gasilsko društvo okrog 170 članov in je najštevilnejše v občini. V njem so združene vse generacije, seveda pa se vselej razveselijo še kakšnega novega člana. V svoje vrste vedno radi sprejmejo predvsem mlade, ki so prihodnost vsakega društva, zato so še posebej dobrodošli.

