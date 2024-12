gospodarstvo

Doslej podprli 64 podjetij

3.12.2024 | 09:20 | M. K.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je s 17. novomeškimi podjetniki na rotovžu podpisal pogodbe o subvencioniranju obrestne mere podjetniških posojil za leto 2024. Od začetka izvajanja finančne pomoči podjetjem leta 2017 je občina za subvencije namenila skupno 140 tisoč evrov in podprla več kot 190 vlog. Ambicioznim in prodornim podjetnikom v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto na novomeški občini pomagajo tudi z garancijsko shemo za Dolenjsko.

Foto: MO Novo mesto

Kot je povedal Macedoni, na občini dobro razumejo doprinos gospodarstva in ga zato kot lokalna skupnost podpirajo s sistemskimi ukrepi: »Zavedamo se pomena podjetništva v našem okolju, podjetniki so tisti, ki zagotavljajo delovna mesta in pospešujejo razvoj občine, pri razvojni poti in uspešni rasti pa jim želimo pomagati. En izmed mehanizmov pomoči je subvencija obrestne mere, ki smo jo v zadnjih sedmih letih namenili kar 64 novomeškim podjetjem.«

V okviru garancijske sheme za Dolenjsko, kjer novomeška občina podjetjem pomaga do posojil, je bilo letos razpisanih garancij za milijon evrov, s posojili je v letošnjem letu podprla šest podjetij, razpis za malo gospodarstvo pa bo odprt še do marca 2025, so sporočili z rotovža. Kot je dejal župan, »na žalost podeljevanja novih kadrovskih štipendij več ne sofinancira regijska štipendijska shema, katere delovanje v okviru Razvojnega centra Novo mesto je financirala občina, saj je sofinanciranje dela štipendij podjetjem prekinila država«. Od leta 2008 do letos je Mestna občina Novo mesto za izvajanje in delovanje regijske štipendijske sheme namenila okoli 160 tisoč evrov, vanjo pa je bilo do sedaj vključenih več kot 170 štipendistov in 99 podjetij.

