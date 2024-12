dolenjska

32 novih gasilskih častnikov v dolenjski regiji

3.12.2024 | 07:30 | L. Markelj

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

Šentjernej - V Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjernej so pred dnevi podelili listine o napredovanju v čine gasilski častnik na podlagi temeljnih usposabljanj v zadnjem šolskem letu. Prireditev so pripravili v Gasilski zvezi Slovenije in Gasilski zvezi Šentjernej.

Gasilci so preplavili veliko dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Listine so prejeli gasilski častniki iz dolenjske, belokranjske, posavske in notranjske gasilske regije in ljubljanske regije 1 in 2. Dolenjska regija je bogatejša za 32 novih gasilskih častnikov. Iz GZ Šentjernej jih je 16, med njimi so tri gasilke.

Za usposabljanje se odločajo gasilci, ki si želijo poglobiti svoje znanje in veščine, ki so potrebne za opravljanje gasilke dejavnosti. Kot pravijo, gasilstvo ne jemljejo kot hobi, ampak kot življenjsko poslanstvo, zato je potrebno nenehno izpolnjevanje in učenje. Čin pomeni tudi večjo odgovornost. Gasilski častniki svoje znanje širijo naprej v društvih, da so lahko gasilci ob intervencijah čim bolje pripravljeni in da znajo dobro voditi in pravilno ukrepati. »Ti ljudje so ključnega pomena za razvoj gasilskih društev,« meni Gregor Kos, predsednik PGD Šentjernej in eden od predavateljev na tečaju.

Čin pomeni tudi odgovornost, vedo gasilci, ki so prejeli ta visoka priznanja.

Usposabljanje in pridobitev činov pomeni velik uspeh gasilske organizacije, so poudarili govorci na prireditvi, na kateri je zbrane nagovoril tudi prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič.

Poveljnik GZ Slovenije Zvonko Glažar je vesel iz leta v leto več novih diplomantov. Letos jih je 16 odstotkov več kot pretekla leta in pohvalijo se lahko z 270 gasilskimi častniki, 30 višjimi in enim visokim gasilskim častnikom.

Nastopil je Šentjernejski oktet.

Martin Lužar, predsednik GZ Šentjernej in podpredsednik GZ Slovenije pravi, da o dobri usposobljenosti gasilcev priča tudi podatek, da imajo na intervencijah malo nesreč oz. poškodb.

‹ nazaj