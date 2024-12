kronika

Zaradi hudih poškodb 35-letni voznik umrl v bolnišnici

2.12.2024 | 11:30 | M. K.

Poročali smo o četrtkovi hudi prometni nesreči na regionalni cesti pri Dragatušu na območju PP Črnomelj, kjer je 35-letni voznik golfa zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in čelno trčil v avtomobil znamke Cupra, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 53-letni voznik. Hudo poškodovana voznika in prav tako hudo poškodovano potnico iz vozila 53-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 35-letni voznik, ki je utrpel posebno hude telesne poškodbe in je v soboto v bolnišnici umrl, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

35-letni voznik je tretja smrtna žrtev v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto v letu 2024. V enakem obdobju lanskega leta je v nesrečah umrlo šest oseb.

‹ nazaj