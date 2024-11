kronika

Trije huje poškodovani, eden v smrtni nevarnosti

29.11.2024 | 09:00 | M. K.

Včeraj ob 6.43 sta trčili dve vozili na regionalni cesti pri Dragatušu na območju PP Črnomelj. Črnomaljski policisti in policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen golf zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in čelno trčil v avtomobil znamke Cupra, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 53-letni voznik. Hudo poškodovana voznika in prav tako hudo poškodovano potnico iz vozila 53-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih iz bolnišnice je 35-letnik utrpel posebno hude telesne poškodbe in je v smrtni nevarnosti. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V kraju Križišče na območju Krškega je v noči na četrtek nekdo iz odklenjenega kmetijskega objekta ukradel osem puranov.

V isti noči je nekdo vlomil v ograjen prostor delovišča v Novem mestu in ukradel električne vodnike v vrednosti okoli 1.500 evrov.

Iz nedograjene stanovanjske hiše v Družinski vasi je med 26. 11. in 28. 11. neznanec ukradel toplotno črpalko.

Z dvorišča gospodarskega objekta v Smolenji vasi je med 27. 11. in 28. 11. nekdo odpeljal avtomobilsko prikolico TPV s ponjavo, namenjeno prevozu živali, z registrsko tablico NM GV-894. Lastnika je oškodoval za 1.600 evrov.

V kraju Piršenberg na območju Brežic je včeraj med 14. in 20. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 19. in 21. uro je na parkirnem prostoru v Brežicah nekdo iz odklenjenega prtljažnika osebnega avtomobila izmaknil denar in bačno kartico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.000 evrov.

Med 13.30 in 22. uro pa je na parkirnem prostoru v Brežicah neznanec vlomil še v dva avtomobila. Iz enega ni ničesar ukradel, iz drugega pa vrečko s športnimi copati.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Globočice, Slovenska vas, Velika Dolina, Obrežje) včeraj prijeli 33 državljanov Maroka, 16 Bangladeša, 13 državljanov Afganistana in Sirije, tri državljane Burundija in Pakistana, dva državljana Alžirije, Šrlinake in Nepala, državljana Iraka, Egipta in Rusije. Na območju PP Črnomelj (Drenovec) so prijeli deset državljanov Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 239 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri so se, kot omenjeno, trije udeleženci hudo poškodovali, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

