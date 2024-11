dolenjska

Zmagovalna ideja je aplikacija za odvajanje od telefona

30.11.2024 | 10:20

Novo mesto - Zmagovalec četrte izvedbe podjetniškega programa Business Gladiator je Humanodoro, aplikacija za odvajanje od odvisnosti od uporabe telefona. Pet finalistov programa se je predstavilo na zaključnem dogodku v novomeški Knjižnici Mirana Jarca pred strokovno komisijo, za svojega favorita pa so lahko glasovali tudi obiskovalci. Še pred finalom pa se je odvijal še en podjetniški dogodek, Arena podjetniških kompetenc, so sporočili iz Razvojnega centra Novo mesto.

Zmagovalec Business Gladiatorja 2024 (Foto: RC Novo mesto)

Na večernem dogodku so podelili tri nagrade. Komisijo v sestavi Aleš Čadež, vlagatelj sklada Silicon Gardens, ustanovitelj in direktor podjetja Kaldi, Nina Dremelj, predsednica kluba Poslovni angeli Slovenije, in Rok Primožič, soustanovitelj uspešnega dolenjskega startupa Bubble Labs, ki je nastal ravno pod okriljem programa Business Gladiator, je najbolj prepričala zgodba Kristjana Stoparja in Urbana Košaleta.

Občinstvo pa je navdušila ideja Mateja Mohorčiča, Vida Urha in Jakoba Ruparja Demvol – gre za tehnološko rešitev za nadzor tovora. »Ta nagrada je še ena taka potrditev, ker včasih to potrebuješ, ko greš stopnico po stopnico, in to je ena taka zmagovita stopnica, tako da nam je to spodbuda za naprej. Ideja je pametna ploščica za premagovanje odvisnosti od telefona Humanodoro, poleg je še aplikacija, koncept je pa tak, da spodbuja, da čim manj uporabljamo telefon in vzpostavimo to zdravo navado,« je izpostavil Kristijan Stopar, so navedli v sporočilu za javnost.

Zmagovalec po izboru občinstva (Foto: RC Novo mesto)

Odlični so bili tudi produkti ostalih finalistov. »Letošnji finalisti so bili še za korak boljši kot doslej, kar je tudi logično. S prireditvijo želimo promovirati ta kreativen in inovativen način podjetništva in tako vsako leto pridobimo še nekaj sledilcev, članov našega gibanja Business Gladiator,« je poudaril Marko Vukobrat, vodja programa Business Gladiator.

Poleg že omenjenih dveh so svoje ideje predstavili še Kristjan Nedanovski, ki je ustanovil Nedanovski Falcon Center in predstavil IT rešitev za sledljivost vzreje tekmovalnih sokolov in drugih živali, Alja Viryent in Benjamin Romšak sta se podala v kulinarično zgodbo La Boem - »outsource« slaščičar za restavracije, Peter Kočjaž pa je svojo ljubezen do morja nadgradil z znamko Sailing Timy - ekipo za izvajanje transferjev jadrnic, jaht, čarterjev.

Informacijska točka Europe Direct Novo mesto, ki je podaljšana roka Evropske komisije, pa je pripravila Areno podjetniških spretnosti, s katero si prizadevajo, da udeleženci razvijajo svoje kompetence na področju podjetništva, marketinga in oblikovanja blagovne znamke za njihovo konkurenčnost, uspešnost in pa nadaljnji razvoj. »V duhu evropskega leta spretnosti smo se posvetili inovativnim pristopom za uspešno in trajnostno prihodnost v podjetništvu,« je izpostavila Nuša Hudoklin, vodja novomeške točke.

Na dogodku je udeležencem predaval David Rakar, ki med drugim skrbi za številna usposabljanja mladih podjetnikov in mednarodno poslovanje določenih inovativnih podjetij ter ima izkušnje z evropskimi razpisi, programi podpore. Novomeška podjetnica Maja Kumelj je govorila o svojih podjetniških izkušnjah iz tujine in odprtju fizične trgovine PieShop, Anja Korenč pa predstavila, kako pomembno je oblikovati močno osebno blagovno znamko - kako to lahko pomaga pri razvoju kariere, kako začeti s tem procesom in zakaj osebne blagovne znamke ne gre enačiti z influencerstvom, so še sporočili iz Razvojnega centra Novo mesto.

