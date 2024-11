kronika

Pijan trčil in pobegnil

28.11.2024 | 10:00 | M. K.

Včeraj nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča v Tomažji vasi. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Ford ranger zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 38-letne voznice in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa so pobeglega voznika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,78 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1.740 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk, poročajo s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Prehiter na avtocesti

Okoli 14. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke BMW italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 57 km/h. 64-letnemu vozniku so zaradi kršitve izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Podbevškovi ulici v Novem mestu je med 21. 11. in 27. 11. nekdo iz tovornega vozila ukradel napravo za varjenje in rezalnik. Škode je za okoli 4.200 evrov.

V Venišah na območju Krškega so v noči na sredo neznanci skozi vrata vlomili v pet počitniških hiš. Iz štirih objektov niso ničesar odnesli, iz ene počitniške hiše pa so ukradli klavirsko harmoniko in okoli 30 litrov vina.

Na Vandotovi ulici v Novem mestu je med 13. 11. in 27. 11. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na delovišču v Novem mestu je v minuli noči nekdo iz dveh premičnih semaforjev ukradel akumulatorja.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Mostec, Obrežje) včeraj prijeli pet državljanov Bangladeša in Afganistana, tri državljane Kitajske, dva državljana Turčije, državljana Pakistana, Rusije in Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 51. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 208 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, izsiljevanja, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj