družabno

Se obeta poroka kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja?

24.11.2024 | 16:00 | K. M.

Tadej Pogačar je v intervjuju za Ekipo spregovoril o tem, ali z zaročenko, prav tako kolesarko Urško Žigart načrtujeta poroko. Zaročena sta že dobra tri leta.

Eden najboljših kolesarjev v zgodovini tekmovalnega športa Tadej Pogačar je v ekskluzivnem intervjuju za Ekipo razkril številne podrobnosti tako tekmovalnega kot zasebnega življenja. Beseda je nanesla tudi na njegovo zaročenko Urško Žigart, ki se prav tako ukvarja s profesionalnim kolesarstvom. Tadej in Urška namreč številne trenutke, ki jima jih karieri omogočata, preživita skupaj, zaročena pa sta že dobra tri leta.

"Premalo je najinega skupnega preživljanja prostega časa. Želel bi si ga več. Upam, da bova imela nekoč, ko ne bo več vse skupaj tako napeto, več skupnega prostega časa in lahko počela stvari, ki naju veselijo skupaj. Kolesarstvo naju veseli, a vseeno je to tudi služba. Poskušava skupaj preživeti vsak trenutek, ki ga lahko. Ko sva pa sama, pa uživava v miru, ki ga imava," je razkril Tadej in razkril, da bi se poroka morda lahko zgodila že kmalu. "Nisva še določila, kdaj in kje, a sva vse bolj pod pritiskom. Mislim, da se hitro bliža tudi to." Več pa si preberite TUKAJ.

‹ nazaj