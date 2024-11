šport

Odbojkarice TPV-ja nadaljujejo zmagoviti niz

22.11.2024 | 08:30 | G. J.

Novo mesto - V 9. krogu 1. B Državne odbojkarske lige za ženske so se v sredo v športni dvorani Marof pomerile odbojkarice OD Krim in domači TPV Volley Novo mesto. Po približno uri in pol so se zmage s 3:0 (25-23, 26-24, 25-21) veselile TPV-jevke, ki so tako nanizale že osmo zaporedno zmago in ostajajo pri vrhu lestvice.

Prvi niz so bolje začele gostje, ki so povedle s 7:3, TPV-jevke pa so z uspešnimi napadi Nine Bregar, Avstralke Chloe M. Walker in srbske igralke Nevene Vidojević uspele nadoknaditi zaostanek in so pri 12:11 prvič na tekmi povedle. Nadaljevale so suvereno in z razpoloženo Vidojević v napadu zadrževale prednost treh ali štirih točk. A gostje se niso predale, po minuti odmora pri 20:16 so gostje tudi po zaslugi dveh zaporednih uspešnih blokih Anje Zorman in

Ele Vlaisavljević izenačile na 20:20. V razburljivi in izenačeni končnici ter dveh zaporednih dobrih servisih Neže Kamnik so TPV-jevke dobile niz s 25:23 in povedle z 1:0.

Drugi niz je bil še bolj izenačen kot prvi, gostiteljice so povedle s 4:2 in 7:4, nato pa so odbojkarice Krima nanizale pet točk zapored in takrat je domači trener Miloš Milić vzel prvo minuto odmora v drugem nizu. Razliko so sicer domačinke nato znižale, a prednost so večji del drugega niza ohranjale gostje. Po vodstvu Krimovk z 21:17 so domačinke izenačile na 21. točki. Sledila je še ena razburljiva končnica niza, gostje so imele že dve zaključni žogi (22:24), a so domače odbojkarice uspele spreobrniti izid. Najprej je na 24. točki z odličnim napadom

izenačila Vidojević, uspešno pa so TPV-jevke odigrale tudi v bloku in s 26:24 osvojile tudi drugi niz.

V tretjem nizu so gostje povedle s 6:1 , nato so domačinke nato nanizale pet točk zapored in izenačile. Gostje so znova naredile razliko, vodile so 14:9, po minuti odmora domačega trenerja Miloša Milića so se domačinke zbrale, izenačile na 15:15 in točko zatem prvič v tretjem nizu tudi povedle. Gostje so uspele malce kasneje še izenačiti na 17. točki, to pa je bilo tudi vse, saj so TPV-jevke tokrat suvereno odigrale do konca in niz dobila s 25:21.

Z devetnajstimi točkami je bila tudi tokrat najučinkovitejša pri domačih Nevena Vidojević, Chloe Marie Walker jih je dosegla 14, po 8 točk sta v statistiko vpisali še Nika Drkušić in Nina Bregar. Pri gostjah je največ, in sicer 10 točk, dosegla Jana Manojlovič, Tajda Lovšin in Daša Križnik sta jih dosegli po 9.

V naslednjem krogu bodo novomeške odbojkarice gostovale pri ekipi Visit Braslovče (23.11.), potem pa sledita dve domači tekmi v Marofu, in sicer najprej tekma osmine finala Pokala Slovenije (26.11. ob 20.15) proti Ankaranu, ter tekma v 1.B ligi, ko bodo TPV-jevke gostile ekipo Formisa (30.11. ob 20h).

Izjavi po tekmi:

NEŽA KAMNIK, odbojkarica TPV Volley Novo mesto: »To je res že naša osma zaporedna zmaga, ampak na vsako tekmo moramo iti na polno pripravljene in zbrane. Danes nam je nekajkrat na strani stala tudi sreča, smo pa s puncami iz tekme v tekmo bolj povezane, bolje igramo, in to se kaže tudi na igrišču.«

ANJA ZORMAN, odbojkarica OD Krim: »Tekma je bila res izenačena, veliko bolj kot kaže rezultat. Izmenjavale smo se v vodstvu, obe ekipi sta prikazali dobro igro. Me smo imele nekajkrat tekmo v svojih rokah, ampak ni šlo, res nam je domača ekipa dobro uprla in na koncu slavila zmago.«

