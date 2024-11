gospodarstvo

Inženirka Staša Velcl: Vse ti lahko uspe, le poskusiti je treba!

22.11.2024 | 13:00 | M. K.

Znanih je deset nominirank za nagrado Inženirka leta 2024. Gre za osebe, ki predstavljajo potencial, da so s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, so sporočili organizatorji projekta. Na razpis Inženirka leta je sicer letos prispelo 41 prijav. Inženirka leta bo znana 16. januarja 2025, ko bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala slavnostna prireditev.

Staša Velcl (Foto: ndrej Križ)

Med nominirankami je tudi Staša Velcl, samostojna tehnologinja v proizvodnji učinkovin v podjetju Krka. Za naziv pa se potegujejo še Brina Škoda, vodja oddelka za uporabniško izkušnjo v podjetju Loftware, Emina Mešić, inženirka proizvodne odličnosti in vodja zagona novih linij v podjetju Henkel Maribor, JasnaKrmelj, iOS razvijalka in tehnična direktorica v podjetju Gentler Stories, Jerneja Šušel, raziskovalka v podjetju SIJ Metal Ravne, Karmen Košutar, višja samostojna strokovna sodelavka v DRI upravljanje investicij, v funkciji sekretarke na projektu Drugi tir Divača–Koper, Katja Škof Žavcer, vodja oddelka za zagotavljanje kakovosti v podjetju Comtrade Gaming, Manca Kok Bevc, vodja kakovosti v podjetju Incom, Rebeka Kropivšek Leskovar, razvojna inženirka v skupini Interblock in Urša Skerbiš Štok, zaposlena na oddelku razvoja električnih sistemov v podjetju Pipistrel Vertical Solutions.

Znanih je deset nominirank za inženirko leta 2024

Stašo Velcl so organizatorji predstavili takole:

''Staša Velcl je magistra inženirka kemijskega in farmacevtskega inženirstva, ki trenutno dela kot samostojna tehnologinja v podjetju Krka. Njeno delo vključuje nadzor, optimizacijo in vodenje procesov v proizvodnji zdravilnih učinkovin. Sodeluje tudi pri uvajanju novih izdelkov, tehnologij in postopkov ter skrbi za prenos novih tehnologij iz pilotnega merila v industrijsko proizvodnjo. »V Krki pravimo, da je učinkovina srce zdravila,« pravi Staša, ki s svojim delom neposredno prispeva k razvoju zdravil, ki izboljšujejo življenja ljudi.

Že od mladih let jo je zanimala znanost, predvsem matematika in kemija. Pridobljeno znanje je želela združiti z željo po pomoči ljudem. Njena pot se je začela Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru in nadaljevala na Tehniški univerzi v Gradcu, kjer je razvijala nanoemulzije za tarčna zdravila. »Želim postati uspešna inženirka oziroma znanstvenica. Želim razvijati nove tehnologije in rešitve, ki bodo izboljšale zdravje in kakovost življenja ljudi, ter s svojim delom prispevati k napredku farmacevtske industrije.«

Staša verjame v pomen mentorstva in prenosa znanja. Kot tutorka matematike v študijskih letih je razvila sposobnosti svetovanja in podpore, ki jih danes uporablja pri uvajanju novih sodelavcev v Krki.

Mladim sporoča, naj raziskujejo različna področja in naj se ne bojijo poskusiti novih stvari. »Vse ti lahko uspe, le poskusiti je treba,« pravi in poudarja, da je inženirstvo odprto za vsakogar, ki je pripravljen vlagati trud in ohranjati svojo otroško radovednost.''

