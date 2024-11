gospodarstvo

Za podeželje in regionalni razvoj 1,4 milijona €

21.11.2024 | 08:30 | M. K.

Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje 2021-2027 je objavila javna poziva za izbor projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje 2021-2027 v letu 2024. Namen je izbor lokalnih projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju strategije lokalnega razvoja in sofinanciranje njihovih stroškov. V okviru javnega poziva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je na voljo 650.000 evrov sredstev, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj pa 750.000 evrov. Javna poziva sta odprta do 30. januarja, so sporočili iz RRA Posavje.

‹ nazaj