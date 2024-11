gospodarstvo

Vlada s 40-milijonsko injekcijo Revozu za proizvodnjo e-twinga

15.11.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Proizvodnja e-twinga francoskega Renaulta bi lahko v Novo mesto na dolgi rok prinesla do 400 dodatnih delovnih mest, država pa bo za proizvodnjo Revozu primaknila do 40 milijonov evrov, je za Forbes Slovenija dejal gospodarski minister Matjaž Han. Vlada je v proračunu za 2025 za sofinanciranje francoske naložbe že rezervirala 25 milijonov evrov.

V Revozu so do letošnjega leta sestavljali Renaultove modele Clio, Twingo in električni Twingo, a so z izdelovanjem starega twinga in električnega twinga letos zaključili. (Foto: J. Klobčar)

Memorandum o soglasju, na podlagi katerega bodo v tovarni Revoz izdelovali prenovljeno različico električnega twinga, so predstavniki vlade in Renaulta podpisali 24. julija letos. Podpisniki so bili predsednik vlade Robert Golob, podpredsednik za industrijsko področje znamke Renault Herbert Steiner in predsednik uprave Revoza Jože Bele. Takrat so napovedali, da bo proizvodnje stekla leta 2026, sprva pa da bodo izdelali po 150.000 vozil letno.

"Z Renaultom smo v stalnih stikih, po zadnjih podatkih pripravljajo vse potrebno za investicijo. Trenutno čakamo na potrebno dokumentacijo," je Han povedal v pogovoru za Forbes Slovenija in razkril, koliko naj bi za sofinanciranje naložbe prispevala država.

Iz tega je po navedbah Forbesa Slovenija mogoče malo natančneje sklepati tudi o višini Renaultove naložbe, ki je julija niso razkrili. Glede na to, da lahko vlada po zakonu subvencionira med 10 in 30 odstotki naložbe nekega podjetja, je skupna višina Renaultove naložbe med 120 in 400 milijonov evrov, navaja Forbes Slovenija.

V Revozu so sestavljali Renaultove modele Clio, Twingo in električni Twingo, a so z izdelovanjem starega twinga in električnega twinga letos zaključili, tako da trenutno v eni sami izmeni sestavljajo le model Clio 5. Julijski memorandum tako omogoča dolgoročno ohranitev proizvodnje avtomobilov v Novem mestu, kjer je trenutno zaposlenih 1400 ljudi.

