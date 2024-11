dolenjska

Osrednja naložba ostaja vrtec

13.11.2024 | 11:30 | M. K.

Mirna - Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 13. redni seji v tem mandatu, na kateri je bila osrednja točka druga obravnava predloga proračuna za prihodnje leto. Ta je tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani ocenjen na štiri milijone evrov, od tega je za naložbe predvidenih nekaj tisočakov več od milijon evrov, so sporočili z občine.

Osrednja naložba ostaja tudi v prihodnjem letu prenova prostorov za vrtec, in sicer bo za njihovo opremljanje namenjenih 307 tisoč evrov. Do konca leta 2024 je sicer predvideno dokončanje gradbenih del, za katere je pogodbena vrednost nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, resorno ministrstvo na podlagi razpisa iz leta 2021 zagotavlja 1,17 milijona evrov, preostanek pa občina iz lanskega in letošnjega proračuna. Za vzdrževanje kanalizacijskega sistema in prva, najnujnejša investicijska dela na čistilni napravi, ki jo je letos občina odkupila od zasebnika, je predvidenih 180 tisoč evrov. Za posodabljanje cestne mreže tako občinskih javnih poti kot državnih cest je namenjenih 150 tisoč evrov, nadaljevalo pa se bo tudi tekoče letno in zimsko vzdrževanje občinskih javnih poti, lokalnih cest in obcestnih površin. Občina je na razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj prijavila projekt Občina Mirna – zelena infrastruktura, ki predvideva ozelenitev površin v občini, v skupni višini 50 tisoč evrov.

»Sprejetje proračuna za leto 2025 za Občino Mirna pomeni zasledovanje ciljev za uresničitev boljše kakovosti bivanja. Na prvem mestu je obnovitev prostora za pridobitev novih igralnic za vrtec, ne smemo pa pozabiti tudi na investicijo v čistilno napravo, da zagotovimo sprejemljivo odvajanje komunalnih odpadnih voda, kar je pomembno predvsem za lokalno industrijo, ker imamo dve pomembni podjetji s področja živilske industrije. Ostala investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje in posodobitev lokalnih cest, ampak dve prioriteti za leto 2025 sta končanje prostorov za vrtec in čistilna naprava,« pojasnjuje podžupan Boštjan Kolenc, ki je zaradi odsotnosti župana Dušana Skerbiša, vodil včerajšnjo sejo.

Občinski svet je med drugim obravnaval in potrdil Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, saj so pobudo po pristopu izrazile občine Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, ki se tako pridružujejo občinam Črnomelj, Metlika, Semič, Škocjan, Šentrupert, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža in Mestni občino Novo mesto. Skupna občinska uprava bo od 1. januarja 2025 opravljale naloge inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, pravne službe, civilne zaščite in požarnega varstva, urejanja prometa, urejanja prostora ter proračunskega računovodstva in informatike.

Občinski svet je obravnaval tudi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, pri čemer je šlo predvsem za dopolnitev storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami ter popravek cene omrežnine za čiščenje odpadnih vod. Za uporabnike, ki se jim bodo dodatno obračunale storitve, povezane z greznicami in MKČN, se bo znesek na mesečnem računu ob porabi 10 m3 vode, povečal za štiri evre, en odvoz v treh letih pa bo uporabnika stal 144 evrov. S 1. januarjem pa se niža cena omrežnine za čiščenja odpadne vode za kar 72,73 odstotka na 0,5379 EUR/mesec na vodomer, saj je po nakupu Čistilne naprave Mirna in določitvi amortizacijske stopnje 2,5 %, letni znesek amortizacije nižji, kot ga je v izračunu upošteval prejšnji izvajalec te storitve, so še sporočili.

