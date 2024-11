šport

Sven Cerjak: Že od majhnega navdušen nad hitrostjo in motorji

13.11.2024 | 13:00 | Besedilo in fotografije: Rok Nose

Peti najboljši mladi spidvejist na svetu. S tem dosežkom se lahko pohvali 15-letni Sven Cerjak s Šedma pri Senovem, ki velja za enega največjih upov slovenskega spidveja. Član Avto-motodruštva (AMD) Krško želi naslednje leto stopiti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra in osvojiti naslov svetovnega prvaka v kategoriji mlajših mladincev. Zaveda se, da ga do tja čaka težka pot, verjame pa, da mu lahko s predanim delom uspe.

Gregor Zorko in Sven Cerjak, mlada upa krškega spidveja.

Sven si življenje brez spidveja ne zna več predstavljati. »Ta šport mi je zlezel pod kožo,« pove. Že kot majhen otrok je kazal navdušenje nad hitrostjo, rad je tudi sestavljal vse, kar je imelo dve kolesi, če je še brnelo, pa je bilo še toliko bolje. Oče Vlado je pred devetimi leti v Sparu videl stojnico AMD Krško, s katero so vabili otroke v šolo spidveja. »Rekel sem jim, da imam šestletnega sina doma, ki obožuje motorje, vendar je verjetno še premlad za to. Nikakor, so mi odvrnili in me povabili, da otroka vpišem. Doma nisem nič povedal, čez nekaj časa pa je prišla pošta, kdaj so treningi. Žena Tanja je malo začudeno gledala, zakaj sem otroka vpisal v šolo spidveja. Kakšna dva tedna smo imeli doma malo tihe maše, nato pa je bilo vse kot po starem. S Svenom sva šla na trening in tako se je začelo,« se spominja Vlado.

Sven je hitro dobil občutek za drsenje skozi ovinek.

PREPOČASEN MOTOR

Najprej so bila na vrsti predavanja, kako se sploh vozi spidvej motor in kako je treba poskrbeti za varnost, nato pa so sledile prve vožnje. Vlado je Svenu kupil manjši motor, ki ni bil predrag. Mislil je, da ga bo začetno navdušenje minilo, a bilo je ravno nasprotno. »Že kot otrok sem po televiziji in spletu rad gledal motorje. Ko sem sedel nanj, mi je bilo zelo všeč, zelo dobro sem se počutil. Že po nekaj treningih sem očetu dejal, da je motor, ki je dosegel hitrost okoli 50 kilometrov na uro, prepočasen. Pa tudi dolgo ni zdržal. Zato sva kupila drugega, in sicer 50-kubičnega KTM. Ko sem bil star osem let, pa sem presedlal na 250-kubični motor, ki ga vozim še danes,« pove Sven.

Sven s svojo ekipo. Povsem levo je njegov oče Vlado, ob katerem je Denis Štojs, skrajno desno pa stoji Tomaž Klavžar.

V SLOVENIJI PRVI, NA SVETU PETI

Na treningih je hitro dobil občutek za spidvejsko drsenje skozi ovinek. Pri učenju, kako se vozi motor, ki ga poganja čisti metanol, so mu pomagali tudi izkušeni krški dirkači, vse njihovo znanje pa je vpijal kot goba. V zadnjih dveh letih se enakovredno kosa z najboljšimi vrstniki na svetovni ravni, odlično sezono pa je kronal še s petim mestom na svetovnem prvenstvu za mlajše mladince na Poljskem. »Če sem čisto iskren, mi steza ni bila najbolj všeč, a sem kar dobro vozil. Dolgo časa sem bil v igri za medaljo, odločale so malenkosti. Naslednje leto bom znova poskusil zmagati,« je odločen mladi up krškega spidveja, ki je letos znova osvojil naslov državnega prvaka med mladinci.

Sven Cerjak je letos osvojil peto mesto na svetovnem prvenstvu med mlajšimi mladinci.

MED MEHANIKI TUDI OČE VLADO

Motor, ki ga vozi, nima zavor, kar pa ne pomeni, da na dirkah samo naviješ ročico za 'gas' do konca. »Pri spidveju je treba dirkati z glavo, predvsem pa te ne sme biti strah dvoboja z drugim dirkačem za boljši položaj na stezi. Ta adrenalin, ki ga doživimo med tekmo, težko opišem, a je res dober občutek,« zatrjuje Sven.

Čeprav so vse spidvej steze videti skoraj enake, je vsaka različna. Zato je treba pred vsako dirko na novo nastaviti motor. V njegovi ekipi sta mehanika oče Vlado in Tomaž Klavžar, občasno pa pomaga tudi legenda krškega spidveja Denis Štojs, ki naj bi se ekipi priključil naslednjo sezono. Vsi imajo ogromno znanja, da motor vedno deluje kot švicarska ura. Tudi Sven se pohvali, da ga zna že sam celega razdreti in ponovno sestaviti, saj je že velikokrat opazoval, kako se to dela. »To je osnova, da znaš sam sestaviti svoj motor. Tako lahko mehanikom tudi natančno poveš, kaj naj pri nastavitvah spremenijo.«

PO VSAKEM TRENINGU PRANJE MOTORJA

Veliko dela ga čaka tudi po vsakem treningu ali dirki, saj je treba motor vedno dobro oprati. »Koliko je umazan, je odvisno od tega, ali je bila steza suha ali mokra. Na vsak trening je treba priti s čistim motorjem in čisto zaščitno obleko ter čelado. To mi običajno vzame celotno popoldne, saj je treba natančno oprati sklopko, uplinjač, ročko in druge dele. To so občutljive stvari; če ena smet pride v mašino, jo lahko poškoduje. Sklopko je treba z brusnim papirjem zbrusiti in z acetonom očistiti, da ni mastna. Bolj kot skrbiš za svoj motor, dlje zdrži in tudi boljše rezultate daje,« o tem, kako pomembno je čiščenje motorja, poudarja Sven.

Pred vsakim treningom in dirko je treba motor dobro nastaviti.

UJEL 170 CM VELIKEGA SOMA

Trenira pod budnim očesom očeta, ki skrbi tudi za najmlajše spidvejiste krškega kluba, z nasveti pa mu zelo pomaga tudi izkušeni Denis Štojs. Pred dirko si vedno ogleda stezo, pred startom pa na slušalkah posluša glasbo, saj se tako najbolje umiri. »Ukvarjam se sam s seboj, z drugimi se takrat ne pogovarjam. Že večkrat sem dokazal, da se lahko merim z vrstniki, ki so v sami svetovni špici. To me motivira in žene naprej,« pravi Sven.

Po napornih dirkah se najraje sprošča tako, da gre sam ali s prijateljem lovit ribe. V naravi najbolj napolni svoje baterije, če kaj ujame, pa je še toliko bolj vesel. »Zelo dober občutek je, ko ti prime kakšna velika riba. Enkrat sem ujel soma, dolgega 170 cm, težkega pa 27 kg,« se pohvali.

ZANJ SO SE ŽE OGRELI POLJAKI

Sven je dijak prvega letnika Šolskega centra Krško - Sevnica, program avtoserviser. Šolske obveznosti brez težav usklajuje s spidvejem. Sošolci so ponosni na njegove uspehe, teh pa v zadnjem obdobju ni malo. Tudi za naslednje leto si je zadal visoke cilje, počasi se bo začel privajati tudi na zmogljivejši 500-kubični motor, kakršnega vozijo profesionalni vozniki. Njegova želja je, da bi si nekoč s spidvejem služil kruh; zanj so se že ogrele nekatere ekipe iz Poljske, kjer je spidvej zelo priljubljen šport. A Sven pravi, da se mu v tujino ne mudi; najprej bi rad končal srednjo šolo, potem pa bo videl, kam ga bo pot vodila. Hvaležen je vsem pokroviteljem, ki mu stojijo ob strani.

Doma ga podpirajo na njegovi športni poti. Oče Vlado gre z njim na vsako dirko v tujino. Marsičemu se odrekajo, da lahko Sven dirka na takšni ravni. »Veliko denarja gre iz domačega proračuna, a ni nam žal. Rezultati kažejo, da smo na pravi poti, moramo vztrajati in zavzeto delati še naprej,« poudarja Vlado.

Na spidvej motor sedejo že majhni otroci.

V AMD KRŠKO PONOSNI

V AMD Krško, ki se ponaša z dolgoletno in bogato tradicijo spidveja, so ponosni, da imajo v svojih vrstah tako talentiranega mladega dirkača, ki pa ni edini. S svojimi rezultati je v zadnjem obdobju nase večkrat opozoril še en mladi up Gregor Zorko. Skupaj s Svenom sta za reprezentanco odpeljala tudi tri dirke, ki so se štele za evropsko prvenstvo parov za mlajše mladince. Slovenija je na koncu osvojila četrto mesto, zmagali so Poljaki, drugi so bili Britanci, tretji pa Nemci.

»Oba imata možnosti, da bosta nekoč vrhunska spidvejista tudi v članski konkurenci. Značajsko sta si sicer precej različna – Sven je bolj umirjen, Gregor pa energičen, a skupaj se odlično dopolnjujeta. Njuni dosežki so za nas odlična promocija,« pravi predsednik AMD Krško Gregor Žigante. Vse svoje licencirane voznike tudi finančno podpirajo, kolikor zmorejo.

Predsednik AMD Krško Gregor Žigante

NA MOTORJU TUDI DEKLE

Pred leti so še več poudarka začeli dajati razvoju mladih spidvejistov; danes na stezi stadiona Matije Gubca vozi sedem otrok. »Nekomu se to ne bo zdelo veliko, a to je motošport ne nogomet. Veseli smo, da imamo tudi eno dekle, Tio Zorko, ki pa z Gregorjem ni v sorodu. Upamo, da se bo še kakšna opogumila in sedla na motor,« dodaja Žigante.

V AMD Krško so veseli, da spidvej trenira tudi Tia Zorko.

Medse vabijo vse, ki jih spidvej zanima. S tistimi, ki se opogumijo, se najprej pogovorijo in jim na predavanjih razložijo osnove, kako varno voziti motor, šele nato pa sledi vožnja. Klub ima v svoji lasti dva motorja, na katerih lahko tudi najmlajši nabirajo prve dirkaške izkušnje. »Treningi potekajo dvakrat tedensko po dve uri, po tem pa je treba poskrbeti tudi za čiščenje motorja. Nekateri se tega po nekaj mesecih naveličajo, spet drugi vztrajajo. Kot zdaj kaže, se nam za prihodnost spidveja v Krškem ni treba bati,« pove Žigante.

Poleg mladih imajo tudi dirkače v članski konkurenci. Barve krškega kluba so letos zastopali: Denis Štojs, Luka Omerzel in Nemec Julian Kuny. Klub si prizadeva, da bi v Krško znova pripeljali Dirko za serijo Grand Prix, ki so jo nazadnje pripravili leta 2019. Pogovori so, da bi jo mogoče znova gostili čez dve leti.

Članek je bil objavljen v prilogi Dolenjskega lista ŽIVA.

