Martinov pohod otoških upokojencev

12.11.2024 | 18:50 | Helena Murgelj

Društvo upokojencev Otočec je nedavno pripravilo tradicionalni Martinov pohod. Zbrane je najprej pozdravil predsednik DU Otočec Stanko Pintar, nato pa je več kot 40 pohodnikov izpred otoškega gasilskega doma krenilo proti Bajnofu, mimo naselja Sevno, po obrobju Trške Gore do Ždinje vasi, kjer je bil cilj v gostilni Pri Pugljevki.

Otoški pohodniki so uživali ob slikoviti pokrajini. (Foto: Helena Murgelj)

Med potjo se je skupini pridružilo še nekaj članov, skoraj še enkrat toliko članov društva pa je pohodnike pričakalo na cilju. Tisti, ki so šli peš, so se med potjo na treh postajah okrepčali s pijačo, velik del poti pa sta skupino pohodnikov spremljala tudi sonce in v jesenske barve odeta pokrajina z gozdovi in vinogradi. Pohod so zaključili ob okusni malici - s kislim zeljem, matevžem, pečenico in pečenko ter nazdravili z rujno kapljico.

