kultura

Klasje s pesmijo proslavilo god sv. Martina

9.11.2024 | 10:30 | L. Markelj

ŠKOCJAN - Na predvečer Martinove sobote so Ljudske pevke Klasje, ki so sekcija KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan na Dolenjskem, povabile na tradicionalni, 12. samostojni koncert v Kulturni center Škocjan.

Ljudske pevke Klasje delujejo v okviru KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan na Dolenjskem. Koncert ob Martinovem je njihov tradicionalni.

Zapele so nekaj pesmi, ki pritičejo prazniku, torej so v znamenju vina, vinske trtice, vinogradnikov ipd. Kot pove vodja skupine Fanika Martinčič, so pevke Klasja vesele, da so k pestrosti koncerta prispevali tudi zanimivi gostje: kvartet Ponočevalci, ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, ter pevski skupini Tonakord in Kapelski pubje. Vsak po svoje so razvedrili številčno publiko, ki je skoraj zapolnila veliko dvorano novega kulturnega centra.

Fanika Martinčič skupino Klasje vodi vseh 12 let. (Foto: L. M.)

Klasje zori že 12 let

Skupina Ljudske pevke Klasje deluje že 12 let, v njej pa od vsega začetka prepeva sedem pevk: Mimica Kocjan, Fanika Martinčič, Jožica Ferkolj, Danica Šinkovec, Marica Blatnik, Anica Hočevar in Lojzka Gorenc.

Kot pove Martinčičeva, je vesela, da skupina, ki prepeva od leta 2012, vztraja in še vedno z veseljem prepeva tako stare slovenske ljudske pesmi kot umetne. Izdale so že dve zgoščenki, rade pa se odzovejo na nastope tako v domačem okolju kot drugod po Sloveniji, kamor jih povabijo. Nastopile pa so tudi že v tujini. Udeležujejo se regijskega srečanja pevskih skupin z naslovom Napev – odsev. Vaje imajo enkrat na teden in prav vse rade pridejo, saj so se v teh letih med njimi že stkale tudi prijateljske vezi.

Prve domačinke v kulturnem centru

Vsako leto ob godu sv. Martina v domačem kraju pripravijo koncert. Tokrat so bile prav počaščene, da so kot prva domača skupina iz škocjanske občine oz. iz KD dr. Ignacija Knobleharja nastopile na odru novega kulturnega centra.

Kapelski pubje so občinstvo navdušili z odličnim petjem. (Foto: L. M.)

»Malce smo tudi vznemirjene, a prevlada veselje, da smo v Škocjanu dobili tako lep kulturni center, ki naj čim bolj pogosto vabi na zanimive dogodke. Domača kulturne skupine smo ga res vesele,« pove Martinčičeva.

Zbrane je na koncertu, ki ga je simpatično vodila Renata Dulc, nagovoril prvi škocjanski župan Jože Kapler. Pohvalil je delovanje ljudskih pevk Klasje, saj ohranjajo tradicijo ljudskega petja in lepo slovensko besedo. Upa, da bodo obiskovalci še večkrat tako številčno napolnili novo dvorano kulturnega centra, že decembra se obeta veliko zanimivih dogodkov.

‹ nazaj