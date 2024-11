kronika

Ponoči zagorela novogradnja; pazite, kje in kako parkirate

7.11.2024 | 10:00 | M. K.

V minuli noči je zagorela novo zgrajena stanovanjska hiše v Brežicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je velika premoženjska škoda. Policisti in kriminalisti so zavarovali območje in bodo opravili ogled požarišča ter ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Vlomi v vozila

Na parkirnem prostoru na Otočcu je včeraj med 13. in 21. uro nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Med 14. in 22. uro pa je na Skalickega ulici v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel denarnico s kovanci ter več osebnih predmetov oškodovanca.

V zadnjih dneh so sicer policisti spet obravnavali več vlomov v avtomobile, predvsem v vozila na parkirnih prostorov prireditvenih prostorov, izpostavljena pa so tudi vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. V večini primerov so žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane odložili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti, bančnimi karticami s PIN kodami in denar. Storilci so vlamljali z naviranjem vrat, razbitjem stekla in na ta način povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilih, pravijo na PU, kjer ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. Vsem svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov. ''Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov,'' so zapisali.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rakovec, Jesenice, Slovenska vas, Jereslavec, Loče) včeraj prijeli 25 državljanov Sirije, deset Maroka, šest Afganistana, štiri državljane Kitajske, Konga in Mongolije, dva državljana Pakistana in Indije, državljana Iraka in Palestine. Na območju PP Metlika (Drašiči) so prijeli pet državljanov Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 188 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

