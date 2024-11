posavje

Melania bo spet prva dama Amerike

6.11.2024 | 18:15 | D. Stanković

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku, kot smo že poročali, dejal, da je ponosen, da je Sevničanka Melania Trump ponovno prva dama ZDA. Kot je povedal, pa je še posebej ponosen, da tudi njen sin Barron govori in razume slovensko. Po Ocvirkovem mnenju bo Melania Trump v novem štiriletnem obdobju kot prva dama zagotovo pustila pozitiven pečat v tej izjemno pomembni vlogi.

Torta Melania je za Sevnico to, kar je kremšnita za Bled, pravi vodja sevniške slaščičarne Julija, Franja Krajnc (desno), ob njej sodelavki Vivijana Klinc in Nives Krajnc. (Foto: D. S.)

V Sevnici sicer ob vnovični izvolitvi »sevniškega zeta« za predsednika ZDA ni čutiti evforije, v nasprotju z njegovo prvo izvolitvijo pred osmimi leti. Takrat so vrata enega od lokalov v središču Sevnice, pred katerim so izobesili tudi velikansko ameriško zastavo, odprli že ob 4. uri zjutraj. Tako so lahko Sevničani, med njimi je bil tudi župan, spremljali izide volitev. Sevnica se je takrat znašla tudi na prvih straneh vseh najpomembnejših svetovnih časopisov in v oddajah svetovnih televizij.

Župan Srečko Ocvirk je ponosen, da je Sevničanka Melania Trump ponovno prva dama Amerike. (Foto: D. S.)

Sevnica se je hitro odzvala na veliki dogodek, nastalo je kar nekaj turističnih in gostinskih produktov. Navsezadnje se je v naslednjih mesecih in letih močno povečal obisk Slovenije in še posebej Sevnice. Mnogi tuji gostje so vendarle želeli videti, od kod prihaja prva dama ZDA.

Nekateri takrat nastali produkti pa so na voljo še danes. V Turistični agenciji Doživljaj, s katero upravlja Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino (KŠTM) in kjer med drugim ponujajo domače izdelke pod kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium, so tako pripravili serijo domačih izdelkov First Lady, od modre frankinje do čokolade, ki gre še danes dobro v prodajo, pravijo.

Izdelki First Lady. (Foto: D. S.)

Morda najbolj znan izdelek pa je torta Melania, ki je pred desetimi leti nastala v sevniški slaščičarni Julija. Kot nam je danes povedala vodja slaščičarne Franja Krajnc, je tortica Melania lep spomin in se še vedno dobro prodaja. »Kar je kremna rezina za Bled, je tortica Melania za Sevnico,« je dejala. Vabljiva tortica nežne krem barve v sebi skriva karamelizirane oreščke, mandljevo kremo, mousse iz bele čokolade.» Še vedno jo s ponosom prodajamo, tako kot pred desetletjem, ko so jo ustvarili naši slaščičarji,« je dejala Krajnčeva. Kot pravi, se je z vzponom prve dame na zemljevid sveta postavila tudi Sevnica in z njo slaščičarna Julija. »To je vsekakor zgodovinski dogodek, saj se najbrž nikoli več ne bo zgodilo, da bi bila še kakšna Sevničanka prva dama,« je še povedala.

Veliko pozornosti, nemalokdaj tudi neprimerne, pa je bil pred leti deležen lesen kip Melanie v Rožnem pri Sevnici. Kip, ki so ga leta 2019 postavili sredi polja tik ob reki Savi, je nastal na pobudo ameriškega umetnika Brada Downeya.

Kip Melanie v Rožnem pri Sevnici. (Foto: D. S.)

Leta 2022 je sicer pogorel, na njegovem mestu, prav tako na lesenem podstavku, pa danes stoji bronasta skulptura.

‹ nazaj