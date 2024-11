posavje

Župan Sevnice ponosen, da bo Melania Trump znova prva dama ZDA

6.11.2024 | 12:20 | STA

Sevnica - Župan Sevnice Srečko Ocvirk je ponosen, da bo Sevničanka Melania Trump znova prva dama ZDA. Še bolj pa je ponosen, ker njen sin Barron govori in razume slovensko, je dodal ob vnovični izvolitvi republikanca Donalda Trumpa na položaj ameriškega predsednika.

"Kot Sevničan, Slovenec sem ponosen, da je gospa ponovno prva dama, ravno tako pa sem ponosen, da sin Barron govori slovensko in da razume slovensko, kar nam je lahko vsem Slovencem v ponos, tako da čestitam za ta dosežek," je dejal župan na novinarski konferenci ob občinskem prazniku Sevnice.

Priljubljenost Melanie Trump kot prve dame je po njegovi oceni dvignila prepoznavnost tako Sevnice kot Slovenije. "Že v preteklosti je občina Sevnica zaradi tega dejstva pridobila prepoznavnost, pa mislim, da ne samo občina Sevnica, ampak celotna Slovenija," je dejal.

Ocenjuje, da zgodba Melanie Trump s seboj prinaša tudi sporočilo, da lahko vsakdo iz vsakega kraja doseže velike cilje, če je aktiven. "Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo za vsakogar izmed nas, da se aktivno vključuje v življenje in ga sooblikuje in potem sledijo tudi uspehi," je dodal Ocvirk.

Ameriški mediji so zgodaj zjutraj po vzhodnoameriškem času republikanca Donalda Trumpa razglasili za zmagovalca torkovih predsedniških volitev. Trump je sicer pred tem pred privrženci na Floridi že razglasil svojo zmago, ob tem pa se je za vso podporo zahvalil tudi svoji soprogi Melanii Trump. Prav tako se je spomnil preminule tašče Amalije Knavs.

