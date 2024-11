kultura

VS Solzice GŠ Brežice zablestela na Praga Cantat

6.11.2024 | 08:30 | Solzice

Vokalna skupina Solzice Glasbene šole Brežice se je z velikim uspehom udeležila uglednega mednarodnega zborovskega tekmovanja Praga Cantat. Pod vodstvom zborovodkinje Marjetke Podgoršek Horžen je skupina dosegla velik uspeh in osvojila zlato medaljo v ženski kategoriji, kar je pomembna potrditev njihovega trdega dela in umetniškega izraza, so sporočili iz zasedbe. Poleg tega so Solzice osvojile še srebrno medaljo v sakralni kategoriji, kar ''dodatno potrjuje njihov širok repertoar in glasbeno odličnost.''

VS Solzice po nastopu

Ob povratku iz Prage je Vokalno skupino Solzice v Češkem Krumlovu pričakalo posebno presenečenje – sprejem delegacije Glasbene šole Brežice, z ravnateljico Anito Veršec in bivšim dolgoletnim ravnateljem Dragutinom Križanićem na čelu. To je, kot so sporočile Solzice, še dodatno okrepilo občutek ponosa in povezanosti med člani skupine ter vodstvom šole.

Zborovodje na podelitvi

Festival Praga Cantat je letos praznoval svojo 35. jubilejno izdajo, potekal je od 31. oktobra do 3. novembra v Pragi. Vsa leta privablja vrhunske zborovske skupine z vsega sveta in je prizorišče, kjer se lahko zbori pomerijo na najvišji ravni. Uspeh Vokalne skupine Solzice pod vodstvom Marjetke Podgoršek Horžen je dokaz njihovega vrhunskega umetniškega izraza in predanosti ter pomemben dosežek za slovensko zborovsko glasbo, so še zapisali v VS.

