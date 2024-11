kočevsko-ribniško

8. decembra na referendum

5.11.2024 | 09:00 | STA

Kočevje - Kočevski volivci bodo 8. decembra odšli na referendum, na katerem bodo odločali o tem, ali naj občina oskrbo na domu, ki jo zdaj zagotavlja zasebni Zavod Jutro, prenese na javni zavod. Na Zavodu Jutro so prepričani, da bi sprememba lahko ogrozila sistem oskrbe, medtem ko so na občini prepričani, da bodo oskrbovancem ponudili boljše storitve.

V občini Kočevje pomoč in oskrbo na domu po koncesijski pogodbi, sklenjeni leta 2018, okoli 130 ljudem zagotavlja Zavod Jutro, z delom katerega pa na občini že dlje časa niso zadovoljni. Po besedah župana Gregorja Koširja zavod izvaja manjši obseg storitev, kot je bil dogovorjen s pogodbo, poleg tega na občini tedensko prejemajo pritožbe oskrbovancev. V skladu z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi bi želeli uporabnikom ponuditi tudi nekatere dodatne storitve, ki jih Zavod Jutro ne izvaja.

Zato je kočevski občinski svet junija sprejel odlok, s katerim je izvajanje oskrbe na domu z julijem prihodnje leto prenesel na nov občinski zavod. A odlok o tem še ni stopil v veljavo, saj je Zavod Jutro zbral zadostno število podpisov (676), da o občinskem odloku občani odločajo na naknadnem občinskem referendumu. Tega je občina razpisala za 8. december.

Direktor Zavoda Jutro Gregor Levič kot razlog za referendum navaja, da bi lahko nasilna prekinitev zdajšnjega sistema pomoči in oskrbe na domu ter vzpostavljanje novega sistema povzročila kolaps na področju oskrbe na domu, zaradi česar bi bili na slabšem predvsem uporabniki. "Takšne menjave namreč niso mačji kašelj," je dejal za STA.

Prav tako opozarja, da ima njihov zavod, ki je sicer podjetje z omejeno odgovornostjo, z občino sklenjeno koncesijsko pogodbo, ki velja do leta 2028, pri čemer predčasna prekinitev po njegovih besedah vsaj ne brez posledic ni mogoča.

Župan Košir nasprotno pravi, da so na občini glede prekinitve pogodbe pridobili pravno mnenje, ki ugotavlja, da občina pogodbo lahko odpove iz nekrivdnih razlogov z odpovednim rokom enega leta, kar so tudi naredili. Pogodbo bi lahko prekinili tudi takoj iz krivdnih razlogov, a se za to niso odločili zato, da se s Zavodom Jutro razidejo "na nek normalen način" in da omogočijo normalen prehod na nov sistem, je povedal. V kolikor se bo podjetje vseeno odločilo za tožbo, do zdaj se po besedah Koširja še ni, pa bo občina na sodišču dokazovala svoj prav.

Ob tem župan tudi zanika očitke Leviča, da občina do zdaj z njimi ni poskušala skleniti sporazumnega dogovora. "Mi smo želeli, da bi lahko sklenili dogovor o tem, na kakšen način se lahko prekine koncesijo, medtem ko zavod vztraja, da koncesije ni mogoče prekiniti. In pod takimi pogoji se težko pogovarjamo, saj je sklep o prekinitvi koncesije že sprejet in sprejel ga je občinski svet," pravi župan.

Levič tudi zavrača očitke, da oskrba na domu s strani njihovega zavoda ni potekala, kot bi morala. "Občina ni pristojna in nima kvalifikacij, da bi to presojala. Za to so pristojne druge službe," je dejal za STA. Povedal je, da bodo v referendumski kampanji, ki se je že začela, skušali dokazati, da bi bila sprememba sistema oskrbe slaba za oskrbovance.

Nasprotno župan poudarja, da za oskrbovance z novim sistemom ne bo spremenilo nič bistvenega. "Kot občina se v kampanjo ne bomo vključili, bo pa v njej aktivno sodelovala lista Moja Kočevska, kateri pripadam. Ljudem bomo skušali razložili, zakaj je nova rešitev bistveno boljša od obstoječe, in da nikomur ne bomo nič vzeli, kvečjemu bomo ponudili še kaj dodatnega," je dejal.

Zavod Jutro je sicer trenutno tudi pod drobnogledom inšpektorata za delo, ki preverja njegovo ravnanje v primeru 59-letnika iz Kočevja, ki je živel v nemogočih razmerah in o katerem so mediji poročali januarja. Po besedah Leviča inšpekcijski nadzor poteka po ustaljenih postopkih in brez posebnosti, v zavodu pa z inšpekcijo v celoti sodelujejo.

