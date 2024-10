kočevsko-ribniško

Prisesani na javni denar zavajajo in zlorabljajo starejše

7.10.2024

Kočevje - Zavod Jutro že od septembra izvaja lažno propagando, da bo Občina Kočevje ukinila oskrbo starejših in invalidov. Najeli so celo kombi za vožnjo starejših na upravno enoto, da bi za Jutro oddali svoj glas. Z manipulacijo in zavajanjem bodo v Jutru izkoristili demokratični institut referenduma, z izvedbo katerega bodo občane oškodovali med 60.000 in 80.000 €, vse, da bi še naprej ostali prisesani na občinske jasli. Ogorčeni Kočevci pa se na naš medij obračajo z vprašanji, ali zasebno podjetje Jutro celo zlorablja invalide, ki so v njihovem imenu prosili za podpis, in tudi zaposlene, ki da so namesto izvajanja oskrbe starejših delali na stojnici?! Medtem pa nege in toplih obrokov uporabniki Jutra ne dobivajo redno. Objavljamo osebni izkušnji 83-letnega Franca in Kočevke. Direktor Gregor Levič pa si je za komunikacijo z nami omislil odvetnika. Na čigave stroške – občinske ali uporabnikov?

Za zbiranje podpisov za referendum so se predstavniki zavoda Jutro postavili tudi pred upravno in občinsko stavbo. (Foto: Preiskovalno.si)

83-letni Franci je že sedem let vdovec. Od ženine smrti je naročen na kosilo, ki mu ga vsak dan prinašajo socialne oskrbovalke iz Jutra, zavoda za nego in oskrbo starejših. Živi sam, v družinski hiši sredi Kočevja. Ker je še pri močeh, v glavi bister in vitalnega telesa, nege ne potrebuje, si je pa v Jutru naročil en topel obrok v dnevu. Zadnje čase, opaža, so spremembe na slabše. »Dvakrat sem že ostal brez kosila,« pripoveduje. Ko ga vprašamo, ali je od koga v zavodu prejel pojasnilo in opravičilo, pa zamahne: »Veste kaj, jaz kličem, tam pa se noben oglasi. Ko je naslednji dan prišla delavka, sploh ni vedela, da nisem dobil kosila. Nobenega pojasnila nisem dobil.« Hrana, ki prihaja, je večkrat tudi mrzla.

Upokojenec pravi, da k njemu prihaja vsak dan druga zaposlena, »vsem pa se zelo mudi. Prej je še kdo poklepetal s tabo, zdaj pa pustijo kosilo in na brzino odidejo. Je pa okoli veliko takih, ki sami ne morejo več poskrbeti zase, in to je velik problem, če ostanejo brez kosila ali nege.«

Ker je bil celo življenje komercialist in še zdaj pomaga v domačem podjetju, vsak mesec skrbno prebere račun, ki ga prejme iz Jutra. Odkril je že, da so mu zaračunali kosilo preveč. »Noben me ne more prinesti okoli.« Pove še, da so ga nedavno iz Jutra tudi poklicali, da bi jih bo podprl na referendumu. Je pa žalosten, doda, ker so zaposlene tako obremenjene in slabo plačane.

Mame že dvakrat niso umili, tudi obroka ni dobila

Da je s storitvami zavoda Jutro zadnja leta, odkar ga vodi direktor Gregor Levič, nekaj hudo narobe, nam iz lastne izkušnje pove tudi gospa (njene podatke hranimo v uredništvu), ki je dnevno skrb za bolno mamo potem, ko se je morala tudi sama po daljši bolniški odsotnosti vrniti v službo, zaupala Jutru. Že štiri leta plačuje dnevne obiske oskrbovalk, ki mami postrežejo zajtrk, dvakrat tedensko pa jo tudi kopajo in tuširajo.

Mama je že dvakrat ostala brez obroka, pove, čeprav ga ni odpovedala. Zgodilo se je, da so v Jutru kar dvakrat prekopirali stari urnik iz dne, ko je morala mama na pregled v Ljubljano in je za tisti dan odpovedala oskrbo. »Mama je bila lačna, dokler nisem prišla iz službe in poskrbela zanjo!« Ostala je tudi neumita, ker je, nadaljuje, delavka ravno prišla z bolniške in je rekla, da ne more dvigovati težkih bremen. »Pred dnevi pa je začela hoditi študentka, ki je samo pospravljala, nege mami pa ni naredila, in sem jo odslovila.«

Gregor Levič, direktor zavod Jutro (Foto: Preiskovalno.si)

Jutra na referendumu ne bo podprla, kar je direktorju tudi jasno povedala. »Problem je, ker pride vsak dan druga ženska v hišo. Starejši ljudje pa so kot otroci. Se navežejo na določenega človeka. Tako pa mamo vsakič umiva nekdo drug.« Gre za zelo intimne odnose med oskrbovalcem in starejšim. Kopanje, tuširanje. Nekaj let je hodila stalna oskrbovalka in je vse špilalo, nov direktor pa je zaposlenim ukinil stalne urnike in je zdaj cela zmešnjava. Hoče vzpostaviti diktaturo, na terenu pa vlada kaos. Ne samo da ne veš, kdo pride, tudi ure se ne držijo. Za mamo sem naročila oskrbo med 9. in 10. uro, zadnjič so me klicali, da pride ob pol sedmih zjutraj. Res je razpuščeno!« je ogorčena dolgoletna uporabnica in plačnica oskrbe.

S čigavim denarjem zavod, ki ga financira občina, plačuje odvetnika in propagando?

Direktor Gregor Levič, ki smo mu poslali več vprašanj, med drugim nas je zanimalo tudi, koliko starejših uporabnikov Jutra je od avgusta do danes ostalo brez obrokov in nege, je odgovoril na kratko: »Za odgovore se obrnite na našega pooblaščenega odvetnika Jureta Dermastjo.« Vprašanja smo seveda poslali tudi odvetniku s pripisom, da je direktor dolžan podatki odgovore javnosti, saj je Zavod Jutro prejemnik javnih sredstev. Občina Kočevje jim vsako leto nakaže 300.000 evrov. Glede opustitve nege in dostave obrokov nam je odpisal: »Moja stranka posebnosti v tem delu ne zaznava.« Čeprav smo na našem portalu že avgusta poročali, da starejši ostajajo brez plačanih kosil in nege. Da je julija brez toplega obroka ostalo 30 oseb, nam je potrdil celo direktor Levič. Kot razlog pa navedel »višjo silo«.

Medtem ko v Jutru in doma pri oskrbovancih, kot nam pripovedujejo uporabniki, ki se obračajo na preiskovalno.si, vlada kaotično stanje, ki ga po njihovem prepričanju povzroča avtoritarni direktor, pa sam, namesto da bi poskrbel za kakovostno in redno oskrbo svojih plačnikov, agitira za referendum o socialni oskrbi v občini Kočevje. S tem želijo v Jutru preprečiti postopke ustanavljanja javnega socialnega zavoda pod okriljem Občine, ki bo storitev oskrbe in nege občanov razširilo, organizacijsko uredilo in zagotovilo bolj transparentno ceno.

Podpise v Jutru– za razpis referenduma jih potrebujejo med 600 in 700 - so začeli zbirati že septembra s stojnicami pred upravno enoto. V dneh pred županskimi volitvami, ko je potekalo predčasno glasovanje – v Kočevju so po odhodu dr. Vladimirja Prebiliča v Bruselj to nedeljo izvedli volitve za nadomestnega župana –, pa so za starejše organizirali celo prevoze s kombijem.

Prazen kombi krožil po zaledju Kočevja

Na preiskovalno.si smo kombiju sledili v sredo, 2. oktobra. Plakat v kombiju je ljudem sporočal, kako morajo glasovati.

Šofer se je v sredo sam vozil po odmaknjenih predelih Kočevske. Plakat v kombiju je ljudem sporočal, kako morajo glasovati. (Foto: Preiskovalno.si)

https://youtu.be/QsMQafrQS4w?si=KRTtDGVOXbOLU9qr

Odpravili smo se še do upravne stavbe, pred katero je Jutro postavil stojnico z velikim plakatom in napisom PROTI ukinitvi že delujoče pomoči starejšim in invalidom na domu v občini Kočevje. Ob stojnici so dopoldne stali samo dve mlajši ženski, ki sta se ob našem prihodu umaknili, in direktor Gregor Levič. Prosili smo ga za komentar, vendar pa nas je napotil na odvetnika. Prav tako je zavrnil fotografiranje.

Ker pa je postavil stojnico na javni površini in je tudi zavod, ki ga obvladuje, koncesionar Občine Kočevje in prejemnik bogatih sredstev iz občinskega proračuna, smo ga vseeno posneli (naslovna fotografija), ko se je izza stojnice umaknil v javno ustanovo.

Plačilo odvetnika na plečih uporabnikov Jutra?

Direktor Levič nam na pisno vprašanje, kdo je pokril stroške najema vozila in šoferja, ki se je cel dan sam vozil po oddaljenih naseljih na območju Kočevja, ki je s 564 km2 površine največja občina v Sloveniji, ni odgovoril. Pooblaščeni odvetnik Jutra Jure Dermastja, pa nam je glede plačila stroškov prevoza pojasnil: »Prevozi so organizirani za starostnike. Strošek prevozov je odvisen od ponovitev posameznih relacij. Naročnik je Zavod Jutro. Plačila bodo iz virov sredstev, ki niso občinska.« Torej iz virov, ki jih plačujejo uporabniki? In iz katerega vira dohodkov je potemtakem plačan odvetnik? Na to nismo prejeli odgovora.

Bodo tudi ta strošek nosili uporabniki zavoda? Je to moralno, če že ni zakonsko sporno?! In to za očitne interese direktorja, ki je prisesan na občinske jasli, kar so na podlagi inšpekcijskega obiska in pritožb uporabnikov zavoda ugotovili tudi na Občini Kočevje, ko so zaradi anomalij, pritožb uporabnikov in inšpekcijskih nadzorov prekinili pogodbo z Zavodom Jutro.

Levič je na domove občanov – v Kočevju je okoli 6000 gospodinjstev – poslal tudi propagandne letake. Že sam raznos stane več sto evrov, prav tako tisk. Od kje denar za tako razkošje?!

Zavod Jutro je vsem gospodinjstvom poslal propagandne letake. Od kje denar? (Foto: Preiskovalno.si)

Komentarji občanov: zloraba invalidov in pozivi policiji

»Imajo pa dober marketing. Postavijo človeka v invalidskem vozičku in je neugodno NE dati tisti podpis, ko te prosi za njega .« In še: »To je res absurd kaj si eni dovolijo. Mislim, da je to delo za policijo.« Tako pišejo občani Kočevja v komentarjih na družbenih omrežjih, kjer se zgražajo nad načinom ravnanja predstavnikov Jutra.

Kot še beremo, Leviču očitajo, da »zlorablja invalide« za dosego svojega cilja.

https://youtu.be/Ou7J-72VGGw?si=xJfWJp_Y2e9p8SeV

Da gre za grdo zavajanje in neresnice predstavnikov Jutra, ki zavajajoče ponavljajo mantro o ukinjanju oskrbe v Kočevju, žalosti zlasti predstavnike Občine, ki je glavni financer socialnih storitev. Občane pozivajo, naj ne nasedajo zavajajoči propagandi zavoda. Noben starostnik in invalid v nobenem primeru ne bo ostal brez oskrbe in pomoči, ponavlja zdajšnji podžupan (in kot kažejo rezultati nadomestnih volitev, tudi novi župan Kočevja) Gregor Košir. Občina je zaradi velikih težavah z delom zasebnega Zavoda Jutro, ki za Občino izvaja pomoč in nego, ukinila koncesijo podjetju z enoletnim odpovednim rokom, ki se izteče julija prihodnje leto. Tako se bo v bodoče veliko lažje vršil nadzor nad delom zavoda in oskrbo predvsem pa nad njegovimi stroški, saj je trenutno skupna cena storitve oskrbe na domu ena izmed najdražjih v Sloveniji.« Poleti so povečali subvencioniranje oskrbe iz 55 na 70 odstotkov.

Gregor Košir (Foto: Preiskovalno.si)

Na Občini dodajajo še, da je žalostno, da Jutro javni denar občanov, namesto da bi ga v celoti namenil za oskrbo starostnikov, troši za pravne storitve, oglaševanje neresnic v medijih ter zbiranje podpisov, »nekateri njihovi zaposleni pa namesto da bi izvajali oskrbo ljudi, vršijo propagando in delajo na stojnici.«

To pa so ključne napake direktorja Jutra Gregorja Leviča:

1. Pomanjkanje ustreznih kvalifikacij: Levič nima opravljenega izpita iz Zakona o socialnem varstvu, kar pomeni, da nima potrebnih kvalifikacij za delo direktorja zavoda, ki skrbi za socialno oskrbo starejših.

2. Neustrezno vodenje oskrbe uporabnikov: Levič je neposredno odgovoren za primer hudega zanemarjanja. Kočevca Andreja, ki je bil več mesecev priklenjen na posteljo brez ustrezne oskrbe in o katerem smo obširno poročali na našem portalu ter poskrbeli za njegovo vrnitev v normalno življenje, na njegovo odločitev zaposlene v Jutru niso smele oskrbeti. Zaposlenim je preprečil nego, čeprav se je Andrejevo zdravje rapidno slabšalo, z izgovorom, da »niso bili izpolnjeni pogoji za varno delo« njegovih delavk zaradi prenizke postelje. Te navedbe nam je potrdil tudi nekdanji zaposleni v Jutru in smo jih objavili na povezavi:https://youtube.com/shorts/-2eoHrocooM?feature=share

Takšno ravnanje v primeru opuščanja dolžne skrbi za nemočnega posameznika bi lahko bila podlaga za kazenski pregon.

3. Pod lupo socialne inšpekcije: V Zavodu Jutro že več tednov poteka inšpekcijski nadzor, ki je bil sprožen po našem poročanju o zanemarjanju Kočevca Andreja. Kot so nam odgovorili s socialne inšpekcije, ta še ni končan, neuradno pa smo izvedeli, da so odkrili nepravilnosti.

4. Pritiski na zaposlene: Po razkritju njegovega neustreznega ravnanja naj bi Levič pritiskal na zaposlene, da podpišejo izjave, v katerih naj bi trdili, da je Andrej zavračal pomoč. Nekateri delavci so te pritiske zavrnili, saj Andrej pomoči nikoli ni zavračal.

5. Neupoštevanje pritožb in zapostavljanje zaposlenih: Zaposleni v zavodu se pritožujejo nad težkimi delovnimi pogoji, preobremenjenostjo in neplačevanjem nadur. Levič nima posluha za njihove težave. Zaradi slabih pogojev številni zaposleni odhajajo na bolniško ali so dali odpoved. Vse to nam je potrdila tudi Vida Erjavec, soustanoviteljica zavoda Jutro, ki je Leviču odrekla podporo.

6. Premajhna izvedba pogodbenih storitev: Zavod Jutro bi po pogodbi moral opraviti 1600 ur storitev na mesec, a jih izvede le med 1300 in 1500, kar pomeni, da so opravili zgolj 71 % storitev. To je povzročilo pomanjkljivo oskrbo starejših občanov.

7. Izgovarjanje na višjo silo za napake v oskrbi: Levič je priznal, da je 30 oskrbovancev poleti ostalo brez kosila, vendar se je izgovarjal na »višjo silo«, kot so bolezenske odsotnosti, dopusti in okvare vozil. Izpadi storitev so po pripovedovanju uporabnikov pogosti, kar je nesprejemljivo za uporabnike in njihove družine.

8. Kopičenje funkcij in neobvladovanje sistema socialne oskrbe: Levič poleg vodenja Zavoda Jutro vodi še štiri zasebna podjetja, kar je vzbudilo vprašanja o njegovi zmožnosti, da se posveti zahtevnemu in občutljivemu delu v socialni oskrbi. Prav tako je soustanoviteljica zavoda Vida Erjavec razkrila, da Levič že prej pogosto ni bil v službi, ni bil prisoten na terenu in ni pokazal zanimanja za reševanje težav uporabnikov, ki jih oskrbujejo. O tem, da v pisarni zavoda (nihče) ne dviguje telefona, so nam povedali tudi uporabniki Jutra.

9. Vprašljiva poraba denarja iz občinskih virov: Levič trdi, da pri trošenju denarja za referendum in za odvetnika ne črpa občinskih virov denarja, zato se poraja vprašanje, ali nemara te storitve plačuje iz plačil uporabnikov. V Erarju sta med največjimi plačniki Jutra Občini Kočevje in Žužemberk, 11 tisočakov je letos prejel od Ministrstva za solidarno prihodnost, drugih virov prihodkov ni zabeleženih.

Te napake so bile odločilne, da je Občina Kočevje z zavodom prekinila koncesijsko pogodbo in ustanovila svoj javni zavod za oskrbo starejših.

Kot nam pripovedujejo občani Kočevja, naj bi se direktor Levič naokoli že hvalil, da je do minule sobote zbral dovolj podpisov za izvedbo referenduma v novembru. Sporočilo je objavil tudi na facebooku. A podpise morajo še uradno preveriti. Kot pa nam je povedal Gregor Košir, direktor Jutra z Občino nič več ne komunicira, zato o oskrbi izvedo le iz pritožb in sporočil uporabnikov. Tudi sam sliši, da so razmere na terenu vse hujše. Zato ima Občina v primeru kriznih razmer, če bi oskrba koncesionarja povsem odpovedala, pripravljen načrt, ki so ga izvedli iz časa prvega vala covida-19. Takrat je Zavod Jutro zaradi ukazane prepovedi stikov samovoljno prekinil oskrbo starejših. Občina je zato vzpostavila interventno osebno pomoč na domu, da starejši, bolni in invalidi niso ostali brez prehrane in nege. Tudi v prihodnje ne bodo, čeprav bi jim zelo prav prišlo med 60.000 in 80.000 evri, ki jih bodo morali novembra zapraviti za izvedbo referenduma, namesto da bi jih porabili za neposredno oskrbo starejših.

