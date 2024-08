kočevsko-ribniško

Starejši v kočevskem zavodu Jutro brez nege, kosila zamujajo

7.8.2024 | 14:30 | Nataša Markovič, Barbara Pance

Kočevje - Po naših informacijah je socialna inšpekcija v Zavodu Jutro v Kočevju, ki ga je obiskala po našem razkritju zgodbe o opustitvi oskrbe za Kočevca Andreja, odkrila večje nepravilnosti pri vodstvenem kadru, zaradi česar naj ne bi smeli opravljati storitev socialne oskrbe.

Direktor Zavoda Jutro Gregor Levič bi po prekinitvi koncesijske pogodbe razpisal referendum o socialni oskrbi v občini.

Je direktor Gregor Levič, ki ima obenem še ključne funkcije v kar štirih zasebnih podjetjih, z dokazili o izobrazbi in ustreznih izpitih zavedel tudi občino, ki zavodu daje 300 tisočakov na leto? V Jutru se vrstijo odpovedi in bolniške, oskrbovanci ostajajo brez plačanih kosil in oskrbe, nam sporočajo iz Kočevja. Občina je z Jutrom že prekinila koncesijsko pogodbo in ustanovila javni socialni zavod. A so postopki ustavljeni, ker so v Jutru zlorabili demokratični institut z zahtevo po referendumu.

»Trideset oskrbovancev v Kočevju je ostalo brez edinega toplega obroka v dnevu – kosila. Študent je vrnil ključe in odšel domov.« Tako nam pripovedujejo posamezni uporabniki in tudi zaposleni iz socialnega zavoda Jutro, ki v imenu občine izvaja oskrbo na domu. Pogosto, pravijo, ostajajo brez nege, »zgodi se tudi večkrat na mesec. Brez nege in kosila je že praksa.« Storitev prejema med 120 in 160 Kočevcev, a ne uporabniki ne delavci upajo spregovoriti javno, ker se bojijo, da bodo na koncu ostali brez vsega.

Še ena izpoved: »Uporabnica je kot nora čakala na nego. Dogovorjen obisk negovalke ima okoli 19. ure, delavka je prišla do oskrbovanke dve uri pozneje, ob 21. uri.« Samo mislimo si lahko, kaj je prestajala uboga gospa. Izvemo, da menda ni edina. Kako je ljudem, starejšim in onemoglim ali invalidom, ki čakajo v plenicah. Po dveh ali več urah v polni plenici se jim že začenjajo vnetja. Je to človeško? Je to dolgotrajna oskrba, s katero se hvalisa minister Simon Maljevac? Naprej: »Kosila zamujajo celo po uro in pol. Čeprav ima vsak oskrbovanec točno določen čas dostave toplega obroka.« Kaj se dogaja s temi kosili v vmesnem času? So oskrbovanci obsojeni na mrzlo in postano hrano? Zakaj morajo čakati na edini topel obrok v dnevu, ki jim ga postrežejo hladnega, in na kozarec vode? Je to dostojna starost za človeka? Je to dolgotrajna oskrba, ki so nam jo obljubljali novi obrazi politike? Uporabniki so upravičeno besni. Pravijo, da tudi telefoni na Zavodu Jutro zvonijo v prazno. Ni krivda v zaposlenih. Redke delavke, ki še niso dale odpovedi, so na robu moči. Delajo cele dneve, pripovedujejo, med dopusti in bolniškami, ki so v tej panogi zaradi težkega poklica pogoste, jim naložijo še oskrbo drugih varovancev. Plačanih nadur nimajo, pravijo. Za regres so morale prositi. Zaradi primanjkljaja kadra »kradejo« minute oskrbovancem in pri njih ne ostajajo polni čas, čeprav občina zavodu za oskrbo plača celo uro.

Andreja so takole pustili ležati brez ustrezne oskrbe.

Namesto potrdila o izpitu obvestilo o opravljanju

Socialna inšpekcija, ki je sprožila nadzor v Jutru po našem razkritju zgodbe o zanemarjanju Andreja, po pol leta še ni končala postopka. Neuradno smo izvedeli, da so njihovi dosedanji izsledki obremenjujoči za vodstvo Zavoda Jutro. Tako direktor Gregor Levič kot koordinatorka Sandra Jonovič po naših informacijah »nimata izpita iz Zakona o socialnem varstvu«, torej nimata ustreznih kvalifikacij za delo, ki ga opravljata. Na Občini Kočevje so tem navedbam pritrdili in povedali, »da jim je direktor poslal obvestilo o opravljanju, potrdila o opravljenem izpitu pa ni dostavil«. Koordinatorka naj ne bi imela niti primerne izobrazbe niti strokovnega izpita. Kar pomeni, da v Zavodu Jutro nimajo usposobljenega človeka, ki bi sestavljal individualne načrte storitev. To je še eden od razlogov, da lahko občina z zavodom takoj prekine pogodbo. Občinski svet je z junijem že potrdil prekinitev koncesijske pogodbe z Jutrom, ki se bo tako iztekla s prvim julijem prihodnje leto.

Občinski svet je obenem potrdil ustanovitev občinskega socialnega zavoda za oskrbo starejših. A vodstvo Jutra se s tem ne strinja, zato so zlorabili demokratični institut in se poslužili manevra zavlačevanja s peticijo za razpis referenduma o socialni oskrbi v občini Kočevje, s čimer poskušajo zavreti postopek ustanovitve javnega socialnega zavoda. Septembra bodo začeli zbirati podpise, za razpis referenduma, ki naj bi bil enkrat novembra, pa je potrebnih med 600 in 700 podpisi. Najeli naj bi tudi odvetnika, da bi razveljavili prekinitev pogodbe. S čigavim denarjem pa ga plačujejo? So stroški v škodo oskrbovancev? Jutro občinski denar in denar uporabnikov »uporablja za poslovne, računovodske in pravne storitve«, so se neposrednemu odgovoru izognili v Zavodu Jutro.

Nadzor socialne inšpekcije, ki naj bi bil uradno zaključen konec poletja, pa bi ob potrditvi nepravilnosti lahko nagnil tehtnico v prid Občini Kočevje, s čimer tudi pritiski zavoda za razpis referenduma ne bi več obstajali. Občina bi tako prihranila denar za izvedbo referenduma in ga namenila za oskrbo starejših.

»V Jutru ne izpolnjujejo zavez iz pogodbe, pritožb uporabnikov je preveč«

»Človeka, ki je prikovan na posteljo in potrebuje nego, ne zanima, ali ima koncesionar dopust ali ne. Žalostno je, da starostniki, ki so sami, pa če so še dementni, ostanejo brez kosila,« je nad opustitvijo dolžnosti Zavoda Jutro ogorčen Gregor Košir, ki je začasno prevzel vodenje kočevske občine po odhodu župana dr. Vladimirja Prebiliča v Bruselj. Košir je nekdanji direktor Zdravstvenega doma Kočevje, zato je seznanjen s stisko starejših pri njihovi socialni in zdravstveni oskrbi. Ker v Jutru ne izpolnjujejo zavez iz pogodbe, »opravijo od 1300 do 1500 ur, po pogodbi pa je določenih 1600 ur, so samo na 71 odstotkih opravljenih storitev«, in je »preveč pritožb uporabnikov in zaposlenih, da so storitve pomanjkljive in pod nivojem«.

Podžupan Gregor Košir: »Ljudje bodo z občinskim zavodom prejeli cenejšo oskrbo.«

Ljudje bodo z občinskim zavodom pridobili varnost in cenejšo storitev

Na občini so nam še povedali, da so junija Zavodu Jutro celo povečali subvencije socialnih storitev s 55 na 70 odstotkov, tržna ura tako znaša že okoli 30 evrov, kar je v primerjavi z ostalimi občinami znatno višja postavka, ki tudi precej odstopa od dogovorjene cene za dolgotrajno oskrbo – 22 evrov na uro. »Vse zato, da bi občani prejeli kakovostno in polno storitev.« Prav zato, ker strošek oskrbe na domu ves čas raste, »želimo imeti to področje bolj pod nadzorom. Nimamo nič proti zasebnim izvajalcem, vendar sta zdravstvo in sociala preveč občutljivi panogi, da bi ju prepuščali naključju. Dolgotrajno oskrbo je treba centralizirati, povezati patronažno, urgentno službo. Zadaj ne sme biti dobičkonosnih interesov.«

Na vprašanje, zakaj Občina Kočevje, ki zavodu plačuje za opravljanje storitev nege in oskrbe, bolj učinkovito ne nadzira porabe javnega denarja? Košir odgovarja, da »občina ne more opravljati nadzora, saj imamo za to nacionalne organe: delovno, tržno, zdravstveno in socialno inšpekcijo«. Za te pa vemo iz več naših prispevkov o dolgotrajni oskrbi, da se njihovi postopki vlečejo, v zadnjem primeru prijave zlorab v domu Bokalce pa se je nadzor končal brez ukrepov.

Tri milijone za oskrbo starejših

Po podatkih Erarja je Občina Kočevje Zavodu Jutro v 20 letih plačala že slabe tri milijone evrov za oskrbo občanov. Letos so iz občinske blagajne prejeli že sto tisočakov, sicer pa okoli 300 tisoč na leto. Pritožbe zoper Jutro so se stopnjevale tudi po našem razkritju zgodbe o zapostavljenem občanu Andreju, ki je bil štiri mesece priklenjen na posteljo, v kateri je jedel in opravljal potrebo v plastične posode. Prvi oskrbovalci iz Zavoda Jutro, ki so mu po več klicih sosede Slavice prinesli topel obrok, mu niso ponudili niti pribora niti krožnika, ni prejel niti nege, čeprav so videli, v kako neznosnih razmerah živi, celo zavajali so, da jo je sam zavrnil. Nekateri zaposleni so mu pomagali na lastno pest, ker jim je direktor Jutra Gregor Levič preprečeval nego Andreja. To je tudi sam potrdil ob našem obisku pri njem v zavodu, rekoč: »Niso bili izpolnjeni pogoji varnega dela za zaposlene!« Kriva je bila prenizka postelja, v kateri je bil priklenjen Andrej, ki je kot bolnik očitno izgubil vse pravice in dostojanstvo! Andreja so pretekli konec tedna obiskali inšpektorji in ga spraševali o ravnanju Zavoda Jutro. Na občini, kjer so po našem razkritju odkrili še štiri zapostavljene starejše občane, pa, kot pojasni podžupan Andrej Mladenovič, socialne službe od takrat delujejo bolj povezano.

Podžupan Andrej Mladenovič pravi, da se je odnos občinskih socialnih služb in društev do pomoči potrebnih starejših po Andreju spremenil na bolje.

Ustanoviteljica Jutra: Odpoved pogodbe je pika na i katastrofi, ki se dogaja zadnja leta

»Vse gre narobe v našem podjetju,« je stanje nekaj zadnjih let povzela soustanoviteljica Jutra Vida Erjavec. Zavestno odločitev direktorja Gregorja Leviča, ki je kriv za opustitev skrbi za Andreja, je že ob našem poročanju pred meseci označila kot nedopustno, ob vnovičnem imenovanju pa direktorja tudi ni več podprla. A kot soustanoviteljica ima pri odločanju v zavodu le tretjinski delež in s tem zavezane roke.

Odločitev Občine Kočevje za ustanovitev javnega socialnega zavoda zato – podpira. »Odpoved pogodbe je pika na i katastrofi, ki se dogaja zadnja leta, ko nas obiskujejo inšpekcije in se vrstijo pritožbe. Če ne izpolnjujemo pogodbe, ima občina vso pravico, da nam odvzame koncesijo. In če bo občina res odprla javni zavod, bo za naše zaposlene boljše in boljše tudi za stranke, da bodo lahko brez skrbi, da bodo dobile kosilo in nego.«

Erjavčeva, ki ni več aktivna v Zavodu Jutro, je z zaposlenimi še vedno v stikih. Pokličejo jo in se ji potožijo nad razmerami ter odnosom direktorja. »Direktor je izgubil vse moje zaupanje. Ne zna ceniti svojih zaposlenih, ki so nezadovoljne in pregorevajo, več kot delati ne morejo, vodstvo nima posluha za plačilo nadur. Izmikajo se zaposlenim, ne skličejo sestankov, v pisarni ne dvigajo telefonov. Ni čudno, da odhajajo delavke na bolniško. Gospod je lahko dober komercialist, to je pa vendarle javni zavod!«

Občina je z Zavodom Jutro prekinila koncesijsko pogodbo.

Direktor Jutra ustanovitelj in direktor še v štirih zasebnih podjetjih

Na portalu Gvin smo Leviča, ki vztraja, da ustreza pogojem za zasedbo delovnega mesta, zasledili na vodstvenih funkcijah še v štirih zasebnih podjetjih, kjer je ustanovitelj, prokurist ali direktor. Nobeno od njih ne deluje kot socialno podjetje, ampak opravljajo storitve na področju arhitekture in gradbeništva, svetovanja in računovodstva ter trgovine in razvojnih rešitev. Velik obseg različnih dejavnosti, povrhu pa še vodenje podjetja, ki skrbi za zagotavljanje osnovnih potreb najranljivejših skupin prebivalstva. Kako zmore sedeti na več stolčkih in se hkrati polnokrvno posvečati izjemno občutljivi ter zahtevni dejavnosti socialne oskrbe, smo povprašali tudi v Zavodu Jutro, kjer se predstavljajo s sloganom Vaše zatočišče za podporo in nego. Direktor Levič se po telefonu z nami ni želel pogovarjati, je pa na vprašanja odgovoril pisno. Potrdil je, da je brez kosila v sredo, 24. julija, res ostalo 30 ljudi. »Razlog je višja sila. V primeru bolezni, prometne nesreče, okvare vozila in podobnega lahko pride do izpada.« Kolikokrat se je to zgodilo v preteklih mesecih, nam ni pojasnil. Je pa potrdil, da prihaja do sprememb terminov »zaradi bolniških odsotnosti, kar pa je treba spoštovati in upoštevati«. Če se to zgodi enkrat, ljudje razumejo, težava pa je, ker se Zavodu Jutro izpadi, kot slišimo, dogajajo prepogosto. Direktor je potrdil, da so v zadnjem letu odšli še štirje zaposleni. Ljudje pa zavodu plačujejo za storitev, ki je ne dobijo ali ni kakovostna! Zaupajo instituciji, da bodo za pošteno plačilo prejeli oskrbo, ki je sami niso več zmožni. Direktor Levič se ob tem izgovarja na normative, ki »niso postavljeni realno in jih ni mogoče dosegati, še posebej ne v Kočevju, ki je po površini največja občina v Sloveniji«. In prav zato, ker Zavod Jutro očitno ni sposoben opraviti storitev iz pogodbe, Občina Kočevje ustanavlja svoj socialni zavod.

