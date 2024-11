kronika

V Jurki vasi zabojnik, v Kerinovem Grmu odpadki

5.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.51 je v Jurki vasi v občini Straža gorel zabojnik za smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Vavta vas. Zabojnik je v celoti uničen.

Ob 17.45 pa so v romskem naselju Kerinov Grm pri Krškem goreli odpadki in smeti na več mestih. Gasilci PGE Krško so požare v skupni izmeri približno petindvajset kvadratnih metrov pogasili.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER, na izvodu S.O. ROMI USER.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HE LUKNA, TP PREČNA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL 1980.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA, izvod 1. GABRSKA GORA CERKNO;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL, izvod 1. VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP REPČE, izvod 2. REPČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 08:00 in 14:00 na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Zgornja vrsta.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka šola, nizkonapetostno omrežje – Blatnik, Celine, Kupčič, Vežica, Bon med 8. in 14. uro; na področju Krško okolica na območju TP Brezje, nizkonapetostno omrežje – Lošce med 8. in 13. uro ter na področju Sevnica z okolico na območju TP Breg Dobje med 8. in 15. uro.

