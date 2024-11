dolenjska

FIŠ pridobila 10 projektov v vrednosti 10 milijonov evrov

4.11.2024 | 11:30 | M. K.

Novo mesto - Na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu so med oktobrom 2023 in septembrom 2024 pridobili 10 novih raziskovalnih projektov v skupni vrednosti skoraj 10 milijonov evrov. Dosežek potrjuje strokovnost in inovativnost fakultete, ki aktivno sodeluje v številnih konzorcijih tako na mednarodni kot nacionalni ravni, so sporočili s fakultete.

Fakulteta za informacijske študije (Foto: FIŠ)

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, fakulteta, ki ima trenutno več kot 500 študentov na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju, uspešno združuje raziskovalno dejavnost in izobraževanje ter s tem utrjuje svoj položaj kot vodilna institucija na področju informacijske znanosti v jugovzhodni Sloveniji. Projekti, ki jih izvaja, prispevajo k napredku znanosti, tehnologije in inovacij, hkrati pa odpirajo možnosti za širšo mednarodno povezovanje in sodelovanje, so navedli.

Pridobitev 10 novih projektov v skupni vrednosti za vse konzorcijske partnerje skoraj 10 milijon evrov, kot so poudarili, kaže na visoko uspešnost pri pridobivanju projektnih sredstev. Med projekti je šest mednarodnih, vključno s programi, kot so Obzorja Evropa, Interreg in Erasmus+, ter štirje nacionalni projekti.

Fakulteta se sicer ponaša z 30-odstotno uspešnostjo oddanih prijav na raziskovalne projekte, kar presega povprečje mnogih raziskovalnih ustanov. "Ta dosežek potrjuje visoko strokovnost in inovativnost fakultete, ki aktivno sodeluje v številnih konzorcijih tako na mednarodni kot nacionalni ravni," so zapisali.

Med njimi so partnerji iz evropskih in svetovnih raziskovalnih inštitutov, univerz ter gospodarskih panog, kar fakulteti omogoča široko sodelovanje pri razvoju novih tehnologij in rešitev, so še zapisali.

