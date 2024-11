novice

V akciji Manj svečk za manj grobov zbrali 76.000 evrov

2.11.2024 | 16:30 | STA

Foto: arhiv DL; L. M.

V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali 76.158 evrov, ki jih bodo namenili ranljivim posameznikom in podpori zdravstvenim projektom, so sporočili organizatorji iz Fundacije Svečka. Sredstva so zbirali na stojnicah po državi in z donacijami prek sporočil SMS, ki jih je mogoče poslati še do 15. novembra.

Geslo letošnje akcije je Odgovornost se začne pri meni, kar poudarja moč posameznikove izbire pri varovanju okolja. Kot so pojasnili organizatorji akcije, v Sloveniji letno porabimo več kot 16 milijonov sveč, kar ustvari približno 4000 ton odpadkov, večinoma plastike, ki onesnažuje planet.

Ljudi so tako pozvali, naj namesto plastičnih sveč ob 1. novembru podarijo lesene imitacije svečk ali porisane kamenčke, ki jih izdelujejo otroci, ki sodelujejo v akciji. "Z izbiro trajnostnih materialov in zmanjšanjem odpadkov bomo oblikovali bolj odgovorno družbo, zavzeto za varovanje prihodnjih generacij," so prepričani organizatorji.

Lesene svečke in leseni nagrobni aranžmaji izpod rok varovancev VDC Novo mesto, ki so jih pred 1. novembrom prodajali tudi pred novomeškimi pokopališči. (Foto: L. M.)

Kot so napovedali, bodo zbrana sredstva letos namenili podpori zdravstvenim projektom v krajih, kjer je akcija potekala. Med drugim jih bodo namenili za nakup terapevtske opreme za lajšanje bolečin in izboljšanje počutja starejših, pripomočkov za umivanje in prve pomoči, za zdravljenje deklice Karoline z redko genetsko boleznijo, za financiranje fizioterapevtskih terapij za otroke s posebnimi potrebami, izgradnjo multisenzorne sobe za otroke s posebnimi potrebami ter za pomoč posameznikom in družinam v stiski.

V fundaciji se zahvaljujejo več kot 600 prostovoljcem in 160 organizacijam, ki so sodelovali v akciji, in vsem donatorjem.

Donatorji lahko svoj prispevek s prižigom virtualne svečke oddajo še do 15. novembra, in sicer s pošiljanjem sporočila SMS s ključno besedo SVECKA5 na 1919, kar lahko storijo uporabniki mobilnih storitev pri Telekomu Slovenije, A1, T2 in Telemachu.

