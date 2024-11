dolenjska

Sedem novomeških projektov za kolesarje in pešce

1.11.2024 | 10:00 | M. K.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je s sredstvi programa ELENA - program trajnostne mobilnost v Sloveniji v štirih letih sofinancirala izdelavo mobilnostne študije ter projektne in druge dokumentacije za izvedbo sedmih projektov za zagotovitev kvalitetnih in varnih površin za kolesarje in pešce v skupni vrednosti skoraj 227 tisoč evrov, pri čemer je višina sofinanciranja znašala dobrih 186 tisoč evrov. Predvidena višina sofinanciranja v okviru programa ELENA, ki traja od januarja 2021 do konca leta 2024, na ravni celotnega projekta za vse partnerje v konzorciju znaša skoraj 2,4 milijona evrov, so sporočili z rotovža.

Trenutna dela na Seidlovi cesti (Fotografiji: MO NM)

ELENA - Program trajnostne mobilnost v Sloveniji (»ELENA - Sustainable Mobility Programme in Slovenia«) je evropski mehanizem tehnične pomoči za energetsko učinkovitost in trajnostno mobilnost, ki ga sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Mestna občina Novo mesto je vodilna partnerica konzorcija, v katerem sodeluje devet občin in dve podjetji: poleg novomeške občine še mestne občine Celje, Kranj, Maribor in Murska Sobota, občine Laško, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Zreče ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Projekt slovenskega konzorcija je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti, pri čemer se je med projektom kot zelo dober in učinkovit izkazal dinamični nabavi sistem (DNS), ki omogoča fleksibilno in hitro prilagajanje potrebam organizacije ter tržnim razmeram, so sporočili iz MO.

Cilj trajnostne mobilnosti je zmanjšati negativne vplive prometa na okolje, kot so emisije toplogrednih plinov, onesnaženost zraka in izčrpavanje virov, hkrati pa spodbujati dostopnost in kakovost življenja za vse občane. Prednostne naloge ELENA - programa trajnostne mobilnost v Sloveniji so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro mobilnosti. Sofinancirani so stroški izdelave različne dokumentacije pred izvedbo investicij.

Dela na Seidlovi cesti

S pomočjo sredstev iz mehanizma ELENA je Mestna občina Novo mesto sofinancirala izdelavo projektne (PZI-projekt za izvedbo) in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo naslednjih sedmih projektov:

1. PZI za ureditev Seidlove ceste v Novem mestu – ureditev avtobusnega postajališča ter kolesarskih in peščevih površin;

2. PZI za rekonstrukcijo z ureditvijo površin za kolesarje in pešce na Jakčevi in Ragovski ulici v Novem mestu;

3. PZI za ureditev kolesarske povezave med krožim križiščem »Pletenka« in Vstopno točko Trška gora;

4. PZI za ureditev večnamenske poti Lastovče – Podbreznik;

5. PZI za rekonstrukcijo lokalne ceste Češča vas – Zalog;

6. PZI za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste v Novem mestu od križišča s Kolodvorsko ulico do križišča s Seidlovo cesto;

7. PZI za izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave Zajčji vrh.

