Podelili nagrade in priznanji

28.10.2024 | 11:50 | M. L.

Brežice - Na včerajšnji slavnostni seji brežiškega občinskega sveta, ki je tradicionalno potekala na predvečer brežiškega občinskega praznika, so podelili oktobrske nagrade in priznanja občine Brežice za leto 2024.

Dobitniki nagrad in priznanj (z leve) Silvo Klemenčič, Boris Stajnko, Franci Žarn, Erih Medved in Anton Kranjčič z županom Ivanom Molanom.

Anton Kranjčič je prejel oktobrsko nagrado za pomemben prispevek pri razvoju turizma in prepoznavnosti Sromelj in občine. Boris Stajnko je dobil oktobrsko nagrado za dolgoletno prostovoljsko delo in izjemen prispevek na področju rokometa, Silvu Klemenčiču so oktobrsko nagrado podelili za pomemben prispevek pri raziskovanju zgodovine in k prepoznavnosti občine. Priznanji so za pomemben prispevek k razvoju gospodarstva v občini podelili podjetju Mizarstvo Medved ob 50-letnici in podjetju Reklame Žarn ob 25-letnici.

Anton Kranjčič se je zahvalil v imenu dobitnikov.

Brežiški župan Ivan Molan je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen sodelovanja in povezovanja za doseganje skupnih ciljev. Občinski svet, npr., s takim načinom dela ustvarja podlago za gospodarski in družbeni razvoj v občini. Občina Brežice je na nedavnem svetovnem kongresu podjetnikov v Črni gori prejela veliko nagrado in priznanje GlobalLocal za ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi. Občani so dejavni v številnih društvih, dokaz česar je tudi vsakokratno veliko število dogodkov v prazničnem brežiškem oktobru, teh dogodkov je letos več kot 80. Občina sodeluje s sosednjimi občini v Hrvaški in na Češkem s pobratenim mestom Dobřany, je med drugim povedal župan.

Anton Kranjčič se je zahvalil v imenu dobitnikov odličij, sevniški župan Srečko Ocvirk je županu gostitelju ter brežiškim občanom čestital v imenu ostalih posavskih županov oziroma občin, v imenu mesta Dobřany je zbrane nagovoril župan Martin Sobotka.

Slavnostno sejo sta povezovala Anja Urek in Arnej Ivkovič.

Nastopil je Moški pevski zbor Kapele z dirigentko Katjo Bogovič, uradni del prireditve, ki sta jo povezovala Anja Urek in Arnej Ivkovič, so sklenili z videoposnetkom Robija Petana, v katerem avtor s svojem znanem slogu predstavlja številne posebnosti brežiške občine.

