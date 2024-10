gospodarstvo

Brežičanom nagrada za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi

21.10.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice je na Svetovnem kongresu podjetnikov v Črni gori, ki je potekal med 16. in 19. oktobrom, prejela veliko nagrado in priznanje GlobalLocal za ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi. Občina je bila prepoznana kot primer dobre prakse na področju trajnostnega razvoja, okoljske odgovornosti in dobrega mednarodnega sodelovanja, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

Anja Urek in Ivan Molan z nagradama

Občina Brežice je prejela prestižno priznanje v konkurenci 97 kandidatov iz osmih držav (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Severna Makedonija, Slovenija in Srbija).

Ob podelitvi priznanja, ki ga je v imenu občine prevzel župan Ivan Molan, so poudarili: "Z inovativnostjo, okoljsko odgovornostjo, trajnostnim razvojem, oblikovanjem sodobnih obrtnih con in mednarodnim sodelovanjem občina Brežice ustvarja ugodno okolje za razvoj podjetništva."

Mednarodni odbor za dodelitev nagrad GlobalLocal je v sklopu nagrad podelil tudi priznanje za najboljšega komunikatorja v postopku izbire nagrajenca "GlobalLocal". Priznanje je prejela svetovalka v kabinetu župana Občine Brežice Anja Urek.

V okviru kongresa so bili predstavljeni primeri dobrih praks na temo vloge lokalnih in regionalnih organizacij pri ustvarjanju stimulativnega okolja za razvoj podjetništva in povezovanja različnih segmentov. Občino Brežice je kot primer dobre prakse predstavil župan Ivan Molan, ki se je skupaj z delegacijo udeležil tudi slovesnosti ob odprtju 4. Svetovnega kongresa podjetnikov, na katerem je zbrane nagovoril predsednik Črne gore Jakov Milatović, so sporočili.

Mednarodna organizacija GlobalLocal spodbuja in nagrajuje najboljše lokalne in regionalne skupnosti ter institucije in podjetja, ki ustvarjajo ugodno okolje za pospešen in trajnosten razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi. S svojim delovanjem želijo širšo javnost opozoriti na posebej uspešne lokalne in regionalne skupnosti ter javne ustanove, ki s svojimi izvirnimi rešitvami in kreativnimi ukrepi za izboljšanje okolja v izzivih novega, dinamičnega in zahtevnejšega časa bistveno prispevajo k pospešenemu in trajnostnemu razvoju podjetništva – kot temelja razvoja skupnosti in posameznika.

