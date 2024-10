šport

Nova ničla na Portovalu

26.10.2024 | 08:20 | STA

V drugi slovenski nogometni ligi je Krka včeraj na Portovalu gostila Bistričane in izgubila z 0:2.

Foto: FB NK Krka; Valentin Juranič

Aluminij v 12. krogu premagal Beltince in začasno skočil na vrh razpredelnice. Do včeraj vodilna Gorica in drugouvrščeni Triglav Kranj bosta na zelenici 2. SNL v soboto.

Aluminij je tri točke osvojil po preobratu. V prvem polčasu so namreč Beltinci povedli v 15. minuti po golu Divina Ikenne. Še pred polčasom je izenačil Jaka Domjan (40.), odločilni zadetek pa je v 85. minuti dosegel Barnabas Tanyi.

Na lestvici ima Aluminij 26 točk, s 25 sledi Gorica, 24 jih je v dosedanjem poteku 2. SNL osvojil Triglav iz Kranja.

Na četrto mesto so skočili nogometaši Jadrana Dekanov (20 točk). Z 2:0 so doma premagali Rudar Velenje, oba gola pa je dosegel Filip Pobi.

Kety Emmi&Impol Bistrica je v gosteh z 2:0 ugnala Krko in začasno napredovala v prvo polovico uvrščenih na lestvici. Pod zadetka se je podpisal Stanislav Krapukhin (11., 57.).

V soboto bo Gorica gostovala v Ljubljani pri Iliriji, Triglav pa pri Tolminu. Tretji sobotni obračun bo Bilje - Drava.

V nedeljo bosta za konec kroga še dvoboja Slovan - Tabor Sežana in Dravinja - Brinje Grosuplje.

* Izidi, 12. krog:

- petek, 25. oktober:

KRKA - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 0:2 (0:1)

* Novo mesto, gledalcev 150, sodniki: Halilović, Šašivarević in Boškič.

* Strelec: 0:1 Krapuhin (11.), 0:2 Krapuhin (57.).

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja (od 68. Lalić), Žur, Medle (od 72. Medle), Kapun, Gliha, Fernandez Betriu (od 68. Judež), Koprivnik (od 57. Nadarević), Bićanić, Borovnik (od 57. Kovačič).

* Bistrica: Erjavšek, Zajšek, Poredoš, Krapuhin (od 88. Dukarić), Martinčič (od 90+1. Horvat), Kobal (od 75. Brumec), Lebar, Svržnjak, Bukovec, Marsetič, Frešer.

* Rumeni kartoni: Koprivnik, Borovnik, Lipec, Medle; Frešer.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - RUDAR VELENJE 2:0 (1:0)

* Dekani, gledalcev 80, sodniki: Begič, Brezovar in Čiča.

* Strelec: 0:1 Pobi (39.), 0:2 Pobi (50.).

* Jadran Dekani: Gabrić, Kodarin, Cerovec, Rudonja, Bračko (od 73. Zupan), Pobi (od 85. Hoti), Burin, Kerin (od 85. Dalipi), Zonta (od 60. Petriško), Čevara (od 60. Nwachukwu), Žabkar.

* Rudar Velenje: Ribič, Dajčman (od 72. Lagundžić), Grdić, Kozina, Sitar, Satchwell (od 72. Galić Bosnić), Džumhur, Matjašič (od 83. Mihalj), Grgić (od 57. Djermanović), Pišek, Kantužer (od 57. Knežević).

* Rumeni kartoni: Burin; Sitar, Grdić.

* Rdeči karton: /.

ALUMINIJ - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 2:1 (1:1)

* Kidričevo, gledalcev 400, sodniki: Balažič, Kolenc in Habuš.

* Strelca: 0:1 Ikenna (15.), 1:1 Domjan (40.), 2:1 Tanyi (85.).

* Aluminij: Petek, Zeljković, Tanyi, Maher (od 57. Kočar), Jagić (od 74. Prenkpalaj), Kosi, Hunjet, Koderman (od 74. Kolednik), Susso (od 57. Gorenak), Šubarić, Domjan (od 87. Simonič).

* Beltinci: Zver, Težački, Kamenšek Pahič, Majcen, Ikenna, Oštrek, Štimac, Težak, Štrakl (od 74. Gabrovec), Sočič (od 86. Florjanc), Rantaša (od 88. Emruli).

* Rumeni karton: /.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 26. oktober:

15.00 Ilirija 1911 - Gorica

15.00 Tolmin - Triglav Kranj

15.00 Bilje - Drava Ptuj

- nedelja, 27. oktobra:

14.00 Slovan - Tabor Sežana

14.00 Dravinja - Brinje Grosuplje

- lestvica:

1. Aluminij 12 8 2 2 20:13 26

2. Gorica 11 7 4 0 26:11 25

3. Triglav Kranj 11 7 3 1 27:12 24

4. Jadran Dekani 12 6 2 4 14:12 20

5. Tabor Sežana 11 5 4 2 24:15 19

6. Beltinci 12 5 2 5 18:15 17

7. Bistrica 12 4 5 3 18:17 17

8. Dravinja 11 5 2 4 12:11 17

9. Brinje Grosuplje 10 4 3 3 15:13 15

10. Krka 11 4 1 6 11:15 13

11. Bilje 11 3 3 5 10:14 12

12. Rudar Velenje 12 2 5 5 11:22 11

13. Ilirija 1911 11 2 4 5 10:17 10

14. Drava Ptuj 11 2 2 7 12:26 8

15. Tolmin 11 2 1 8 9:16 7

16. Slovan 11 0 5 6 7:15 5

‹ nazaj