novice

Za varen in barvit jesenski obisk gora

24.10.2024 | 16:30 | PZS/Manca Ogrin

V Planinski zvezi Slovenije ljubiteljem planinarjenja želijo varen in barvit jesenski obisk gora. Za vse, ki bi se radi naužili jesenskih barv v gorah, je Matjaž Šerkezi pripravil nekaj nadvse koristnih nasvetov.

Jesenske barve nas vedno znova navdušujejo in vabijo k doživljanju narave, ki naj bo varno, spoštljivo in odgovorno. (Foto: Urša Cerar)

Oktobra so planinske koče v visokogorju zaprle svoja vrata, nižje ležeče pa prešle na jesensko-zimski delovni čas, čemur je treba prilagoditi tudi jesenski obisk gora in večjo pozornost nameniti načrtovanju ture. Dnevi so krajši, zato se na pot odpravimo dovolj zgodaj. Jesen prinese tudi večjo možnost megle, presenetiti nas ne sme niti nenadno poslabšanje vremena s snegom. Jesenske barve nas vedno znova navdušujejo in vabijo k doživljanju narave, ki naj bo varno, spoštljivo in odgovorno.

"Letošnja poletna sezona v planinskih kočah je bila znova ena boljših, končni vtis pa je pokvarilo razmeroma slabo vreme in posledično slabši obisk v septembru in oktobru. Koče v visokogorju so, z izjemami, zaprte, preostale pa imajo zimski urnik obratovanja, kar v večini primerov pomeni odprtost ob koncu tedna in med prazniki, nekatere pa vseeno ostajajo odprte stalno. Ažurne informacije o odprtosti preverite na spletni strani Planinske zveze Slovenije pzs.si/koce," pojasnjuje strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) Dušan Prašnikar.

Sredogorske in nižje ležeče planinske koče med prvonovembrskimi prazniki odprtih vrat pričakujejo obiskovalce. Planinska zveza Slovenije še priporoča, da se pred načrtovanim prenočevanjem oz. obiskom z večjo skupino predhodno najavite. Oskrbniki bodo tako lahko pravočasno poskrbeli za ogrevane sobe in zadostno količino hrane. Zbrane informacije o odprtosti planinskih koč so objavljene na spletni strani PZS v novici z naslovom Visokogorske planinske koče so zaprte!

Ob zaprtosti planinskih koč je treba toliko večjo pozornost nameniti načrtovanju ture ter poiskati zanesljive in preverjene informacije. Jesen prinese tudi večjo možnost megle, niti nas ne sme presenetiti nenadno burno poslabšanje vremena, ki v gorskem svetu zaradi nizkih temperatur pomeni snežne padavine. Seveda pa jesen postreže tudi z barvami, ki nas vedno znova navdušujejo in vabijo k doživljanju narave. "Macesni si nadenejo zlato opravo. Doline se zavijejo v meglico. Živali nabirajo jesenske plodove za dolgo zimo. Bodimo opazovalci narave. Otrokom pokažimo trenutek brez zaslonov in jih naučimo skrbi za neokrnjen planinski svet. Naučimo jih branja planinskega zemljevida in iskanja gorskih značilnosti, kot so vrh, greben, melišče ... Pametni telefon naj bo varno pospravljen v nahrbtniku in naj ne bo prva stvar, ki bo pristala v rokah ob počitku," pred jesenskimi počitnicami poudarja strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.

Če se v hribe odpravljamo s starejšimi družinskimi člani, poskrbimo, da izlet ne bo fizično prezahteven, svetuje Šerkezi: "Podučimo se o njihovi morebitni kronični bolezni in kako jim pomagati v primeru težav. Preverimo tudi, če imajo s sabo osnovna zdravila. In ker je pomoč v gorah lahko oddaljena več ur, izberimo izlet, kamor je možen dostop z avtomobilom in je v bližini planinska koča ali urbano okolje. Pomoč s helikopterjem namreč ni vedno mogoča."

Tako kot velja pred odhodom na izlet preveriti odprtost planinske koče, s pomočjo spletne aplikacije maPZS preverimo tudi, ali je na naši planinski poti kakšno opozorilo o zaprtosti zaradi morebitnega podrtega drevja ali podora. "Če se srečamo z neprehodno potjo ali nevarnostjo na poti, javimo to preko maPZS. Sami pa raje obrnimo. Gora nas bo počakala. Navodila in priporočila upoštevajmo, saj gre za našo varnost. Dnevi so vsak dan krajši, zato se v gore odpravimo dovolj zgodaj in imejmo s sabo naglavno svetilko. Prvo pomoč, ki je naš stalni spremljevalec na planinskih izletih in ostalih aktivnostih v gorah, dopolnimo s tremi trikotnimi rutami, saj z njihovo pomočjo lahko oskrbimo večino poškodb, in z dvema tabletkama proti alergiji, ki so na voljo brez recepta v lekarni," priporoča Šerkezi in svetuje, da se držimo priporočil za varnejši obisk gora jeseni.



Priporočila za varnejši obisk gora jesen, ki jih je pripravil Matjaž Šerkezi:



Načrtovanje in priprava

- Vremenska napoved: Pred odhodom preverite vremensko napoved in bodite pripravljeni na hitro spreminjajoče se vremenske razmere.

- Na pot zgodaj zjutraj: Pohod začnite zgodaj zjutraj, da izkoristite dnevno svetlobo, saj so dnevi jeseni krajši.

- Planinski zemljevidi in aplikacije: Vedno imejte pri roki planinski zemljevid najnovejše izdaje, na pametnem telefonu pa uporabljajte le zanesljive aplikacije. Priporočamo maPZS in LocusMap. Do podatkov bodite kritični.



Oprema

- Topla oblačila: Oblecite več plasti oblačil (oblačenje po načelu čebule), ki vas bodo ohranjala tople, vključno z vodoneprepustno jakno, ki vas zaščiti pred mokroto in vetrom. Ne pozabite na kapo in rokavice.

- Planinska obutev: Obujte udobne in vodoodporne planinske čevlje z dobrim oprijemom.

- Osnovna planinska oprema: Vzemite s seboj nahrbtnik z osnovno planinsko opremo, kot so prva pomoč, zemljevidi, naglavna svetilka, energijska hrana in brezalkoholni napitki.

- Tehnična oprema: Ko zapade sneg, obisk gora zahteva izkušnje in znanje uporabe pravilne opreme, torej derez in cepina, pri uporabi katerih naj glavo varuje čelada.

Varnost

- Poznavanje poti: Pozanimajte se o stanju planinskih poti s pomočjo maPZS in vedno hodite le po označenih poteh.

- Spremljanje vremena: Vreme se lahko hitro spremeni, zato bodite pripravljeni in pozorni na znake neviht ali drugih nevarnih vremenskih razmer, da boste lahko pravočasno obrnili.

- Komunikacija: Imejte pri sebi napolnjen telefon, obvestite nekoga o svojih načrtih. V primeru potrebe po pomoči pokličite številko 112.

Spoštovanje narave

- Ne puščajte sledi: Vzemite s seboj vse smeti in spoštujte naravno okolje, ki je dom občutljivih živalskih vrst. Tudi olupki banan in agrumov so odpadki, ki sodijo v dolino v koš za smeti.

- Divje in pašne živali, cvetje in gobe: Ohranite varno razdaljo do divjih živali in ne hranite divjih živali in pašne živine. Cvetje naj ostane v naravnem okolju. Zdravilna zelišča, ki niso zaščitena, naberite le za domačo rabo v zmernih količinah. Enako velja za gobe.

Uživajte

- Fotografija in opazovanje: Jesen je zaradi čudovite barvne palete odličen čas za fotografiranje in opazovanje divjih živali. Vendar ne tvegajte in naj ne bo lov za fotografijami razlog za nesrečo.

‹ nazaj