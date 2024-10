dolenjska

Slovenija kot zgled edinstvenega povezovanja

22.10.2024 | 12:50 | P. K. L.

Budva/Mirna - Projekt povezovanja slovenskih občin v želji, da Slovenija postane popotnikom z avtodomi prijazna destinacija – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji – sta vodja Dušan Skerbiš in koordinatorka Petra Krnc Laznik predstavila na 4. Svetovnem kongresu podjetnikov v obmorskem mestu Budva v Črni gori.

MPZA SLO - predstavitev v Budvi (Foto: Anja Urek)

10 let po predstavitvi ideje o vzpostavitvi mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, s katero bi pogledali na lokalno turistično ponudbo skozi oči popotnika z avtodomom in se enotno predstavljali na evropskem turističnem trgu, so tako edinstveno priložnost za razvoj in podporo zelenemu turizmu spoznali tudi predstavniki občin iz Jugovzhodne Evrope.

»V projekt je vključena tretjina slovenskih občin. V vsaki je kakšna posebna priložnost za doživetje, predvsem pa so v njih lokacije, na katerih se popotnik z avtodomom počuti varno in dobrodošlo. Takšnih lokacij je v povezanih občinah več kot 150, nekje so to parkirišča, drugje počivališča, postajališča in tudi kampi. Vse večje število avtodomarjev je realnost in v lokalnih skupnosti se moramo odločiti, kako in kje jih bomo sprejeli. V Sloveniji se je v desetih letih spremenil pogled na avtodomarje, hkrati pa je tudi Slovenija v očeh avtodomarjev postala prijaznejša,“ pravi vodja mreže in župan nosilne občine, Občine Mirna, Dušan Skerbiš.

Foto: Lapego

Koordinatorka Petra Krnc Laznik pa dodaja: »V desetih letih smo v skorajda vseh slovenskih občinah posredno predstavili tudi želje in pričakovanja avtodomarjev na eni, pa tudi priložnosti, ki jih ta segment turizma prinaša predvsem v manjše lokalne skupnosti, na drugi strani. Če se popotnik z avtodomom počuti varnega, dobrodošlega, bo z veseljem raziskoval kulinarične, kulturno-zgodovinske, naravne ter ostale znamenitosti in svoja doživetja delil z ostalimi. Vsekakor najboljša promocija ostaja promocija od ust do ust in ta se deli na lokacijah za postanek ob jutrih in večerih.«

Na 4. Svetovnem kongresu podjetnikov sta predstavila še publikacijo ob 10. obletnici delovanja Mreže – 10 jesenskih krožnih izletov po Sloveniji.

Foto: Lapego

Organizatorji, Mednarodni ekonomski forum Perspektive, so podelili tudi letošnje nagrade lokalnim skupnostim GlobalLocal. Nagrado je za spodbujanje podjetništva za leto 2022 je lani v Dubrovniku prejela tudi Občina Mirna, letos pa sta med nagrajenci med drugimi tudi Občina Brežice in Mestna občina Novo mesto, ki sta prav tako povezani v Mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji.

‹ nazaj