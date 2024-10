gospodarstvo

MO Novo mesto nagrada za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja

22.10.2024 | 11:30

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je v Budvi na svetovnem kongresu podjetnikov prejela zlato nagrado in priznanje Globallocal za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za razvoj podjetništva in gospodarstva. Mestna občina Novo mesto je prestižno nagrado prejela v kategoriji najboljše lokalne skupnosti. Kot smo že poročali, so bili v Budvi nagrajeni tudi Brežičani.

Nagrado je prevzel novomeški župan Gregor Macedoni, ki je v sklopu konference tudi predstavil vsestranski razvoj Mestne občine Novo mesto s poudarkom na aktualnih večjih investicijah, podjetništvu in gospodarski razvitosti. Izpostavil je, da je skupni imenovalec vseh prizadevanj Mestne občine Novo mesto zagotavljanje kakovostnih pogojev za razvoj in razcvet gospodarskih družb ter podjetij, upoštevanje stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja, hkrati pa skrb za prijetno življenje in delo občanov, kar pa občina dosega z neizmerno uspešnim gospodarstvom, ki predstavlja temelj za nadalnji razvoj.

Gregor Macedoni s priznanjem

Vsakoletni svetovni kongres podjetnikov, kjer se podeljujejo prestižna priznanja, pripravlja Mednarodni ekonomski forum Perspektive na podlagi odločitve mednarodnega komiteja. Cilj podelitve priznanj Globallocal je nagraditi dobre projekte in prakse ter seznaniti širšo javnost z uspešnimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi ter javnimi ustanovami, ki z izvirnimi ukrepi in ustvarjalnimi rešitvami za spodbudno poslovno okolje pripomorejo k hitrejšemu in trajnostnemu razvoju podjetništva in gospodarstva.

Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, sta njeni ključni področji podpore prostorsko načrtovanje in izgradnja komunalne infrastrukture v gospodarskih conah. Novomeška občina je v zadnjih petnajstih letih s sprejemom dveh celovitih občinskih načrtov (OPN) povečala območja za industrijsko proizvodnjo, celovito je prenovila poslovno-gospodarske cone na Cikavi, Brezovici in na Livadi, skrb za razvojne možnosti izkazuje tudi s sofinanciranjem obrestnih mer, ambicioznim in prodornim podjetnikom pa pomagajo tudi z garancijsko shemo za Dolenjsko in regijsko štipendijsko shemo, so sporočiliu. Ob zavedanju, da razvoj ne poteka brez znanja, so v lokalni skupnosti in regiji razvoj znanstvene in raziskovalne dejavnosti jasno opredelili kot strateško prioriteto izjemnega pomena, z jasno vizijo za ustanovitev javne univerze, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: MO Novo mesto

