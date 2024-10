gospodarstvo

FOTO: 2. karierni dan Šolskega centra Novo mesto

22.10.2024 | 13:20 | M. K.

Foto: ŠC NM; Tomaž Štupar

Novo mesto - Šolski center Novo mesto kot največji izobraževalni center v Sloveniji se zaveda pomena dobrega sodelovanja s podjetji v ožji in širši regiji z namenom prepoznavanja in hitrega prilagajanja znanja aktualnim potrebam trga dela.

Prvi karierni dan so pripravili letošnjega marca in ker je bil odlično sprejet s strani delodajalcev, organizatorjev prakse na centru, študentov in dijakov, so ob podpori Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pred dnevi v ŠD Leona Štuklja organizirali 2. karierni dan Šolskega centra Novo mesto. Kot so sporočili iz ŠC, so udeležencio z zanimanjem obiskovali razstavne prostore ter pridobivali aktualne karierne usmeritve za zaposlitev, prakso ali štipendiranje.

Dogodka se je udeležilo 51 podjetij iz različnih panog ter v pogovorih motiviralo in karierno usmerjalo 2000 dijakov in študentov višje šole.

V ŠC Novo mesto so zadovoljni, da sta dober odziv gospodarstva ter visoka angažiranost dijakov in študentov potrdila, da je dogodek dosegel zastavljene cilje po medsebojnem sodelovanju in pogovorih o novih skupnih izzivih in ga bodo v bodoče organizirali enkrat na leto, predvidoma v jesenskem času.

