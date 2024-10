družabno

Luka Blažič – ime tedna

19.10.2024 | 16:00 | Renata Mikec

Foto: Boštjan Pucelj

Ime tedna na Valu 202 je v zavidljivi družbi postal direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, Luka Blažič. Blažič je na čelu ustanove, ki se je s kampanjo Družinska članarina v sklopu svetovnega natečaja Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov uvrstila na 4. mesto in bila v družbi eminentnih, svetovno znanih knjižnic iz Avstralije, Južne Koreje in Kitajske. Da je projekt tudi doma prepoznaven, je pokazala še valovska akcija Ime tedna. Z največ glasovi poslušalcev je Luka Blažič premagal Tjašo Črnigoj in Borisa Cavazzo. Tjaša Črnigoj je uspešna in večkrat nagrajena režiserka, Boris Cavazza pa igralec, režiser, scenarist, glasbeni ustvarjalec in letošnji prejemnik Ježkove nagrade, ki je z izjemnim opusom v več kot pol stoletja dolgi karieri oblikoval podobo slovenske in mednarodne kulturne pokrajine. Blažič nam je ob prejemu nagrade povedal: »Ponosen sem, da je bila naša kampanja svetovno prepoznana kot ena boljših in da smo del elitne družbe. To je pomembna potrditev, da projekti, ki jih izvajamo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, niso zgolj dostopni in priznani v lokalni skupnosti, temveč opaženi in nagrajeni tudi v mednarodnem okolju. Izbor za ime tedna na Valu 202 pa me navdaja z upanjem, da knjižnice spet pridobivajo veljavo, saj že nekaj časa dokaj neopaženo tekmujemo s spletom za pozornost uporabnika oziroma za valuto 21. stoletja.« Luko Blažiča smo nedavno ujeli tudi v Škocjanu, med selitvijo knjig ob pomoči »žive verige« iz starih v nove prostore tamkajšnje knjižnice.

