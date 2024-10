dolenjska

FOTO: V sto metrov dolgi »živi verigi« 150 knjigoljubcev

12.10.2024 | 14:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - Danes dopoldne je bil v Škocjanu zgodovinski dan. Krajevno knjižnico Škocjan, ki je vrsto let domovala v Metelkovem domu, so selili v nove, večje in lepše prostore novega Kulturnega centra Škocjan v neposredni bližini.

Sto metrov dolga veriga se je vila od Metelkovega doma v nov Kulturni center Škocjan.

Si predstavljate, da bi knjižničarji sami prenašali okrog 17 tisoč enot gradiva, kolikor ga premore knjižnica? Nemogoče. Zato so na pomoč poklicali krajane. Knjigoljubci vseh dežel, združite se! Tako so ta teden pozivali k sodelovanju in bili več kot slišani.

Na pomoč je danes dopoldne priskočilo okrog 150 krajanov, od otrok do upokojencev, tudi iz šmarješkega in šentjernejskega konca, saj tudi od tu prihajajo člani knjižnice. Postavili so se v dolgo verigo, kakih sto metrov je bila dolga, od starega Metelkovega doma do novega kulturnega centra oz prav do nove knjižnice, kjer jih je zadnja v verigi Zala Štamcar, vodja Krajevne knjižnice Škocjan, že zlagala na police. Lepo po abecedi.

Zala Štamcar, vodja škocjanske krajevne knjižnice, je vsem sodelujočim delila bralne kazalke.

Pridnih rok ni bilo preveč in v dobri uri so delo opravili. Bilo je lažje, ker je včeraj knjige selilo že okrog 180 osnovnošolcev druge in tretje triade iz OŠ Frana Metelka Škocjan. Tudi ti so bili pridni.

Preselili vsaj 14 tisoč enot gradiva

Kot pove Zala Štamcar, več kot zadovoljna nad lepim odzivom, so preselili kakih 14 tisoč enot, saj so ostale bile izposojene. Marsikdo je prišel prav ta teden in jih domov odnesel cel kup, da jih je bilo za selitev manj.

Petošolec Jakob je užival v delu.

7-letni Gaber Vrček je prišel pomagat skupaj z dvema bratcema in mamico. Povedal je takole: »Prišel sem, da zlagam knjige, skratka da pomagam seliti knjižnico. Sem njen član in rad zahajam vanjo. V novo pa bom še raje.«

Jakob iz 5. a, OŠ Frana Metelka Škocjan, dva dni ni manjkal v »živi verigi«. Povedal je, da je bil že včeraj s sošolci,« je bilo še bolj zabavno, ker je pomagala tudi ravnateljica. Danes pa mi je všeč, ker se družim s prijatelji,« je povedal in z veseljem podajal knjige.

Iz verige je bilo slišati: Joj, to knjugo sem pa že prebral. Ja, to bom naslednjič vzela iz knjižnice. Joj, a se spomniš te naslovnice, itd.

Odličen odziv krajanov

Luka Blažič in Jože Kapler

V akciji ni manjkal škocjanski župan Jože Kapler, ki je bil navdušen nad domislico o »živi verigi«. Vesel je, da so se vabilu odzvale vse starostne skupine, vse generacije. »To pomeni, da je knjižnica v Škocjanu živa, da je obiskana, da jo potrebujemo. Novi prostori bodo omogočali še boljše delovanje, več kulturnih dogodkov, več kreativnosti,« je dejal.

Knjige so pripotovale vse do novih polic nove knjižnice.

Povedal je, da je to pravzaprav že tretja selitev njihove krajevne knjižnice v zgodovini občine Škocjan. Najprej je delovala v samih prostorih občine, ko se je Metelkov dom v letih 2004 in 2005 obnovil in uredil, se je selila tja, v zgornje prostore. Danes pa so jo preselili v nov kulturni center, kjer bo imela na voljo 370 kvadratnih metrov.

Vera Aćimović

Sodelujoče v akciji so ob koncu pogostile članice Društva podeželskih žena Škocjan.

Vera Aćimović, vodja Službe mreže krajevnih knjižnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, je povedala, da so res veseli novih prostorov, kjer bodo lahko razširili dejavnosti in jih lažje izvajali. Ne bo več stiske za gradivo, za bralne kotičke, za dogodke. »Živa veriga je res lep dogodek, ki bo povezal uporabnike in vse krajane s knjižnico, obenem pa tudi zelo efektiven način selitve, s police direkt nazaj na polico. Veseli smo dobrega odziva,« je povedala. Temu mnenju se pridružuje tudi direktor novomeške knjižnice Luka Blažič, ki je ravno tako prišel pomagat pri selitvi.

Kaj bo z Metelkovim domom?

Najmlajših ni manjkalo.

Delovni čas knjižnice v novih prostorih Kulturnega centra Škocjan bo ostal nespremenjen in njena vodja vabi k obisku.

Izpraznjen Metelkov dom bodo sedaj po besedah župana namenili društvom, saj mnoga potrebujejo prostore za razne stvari, dokumentacijo, skratka dali jim bodo vsebino. V dvorani pa si želijo vzpostaviti medgeneracijsko sobo, da bi se starejši lahko družili ob dopoldnevih.

