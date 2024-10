kultura

Knjižnica Mirana Jarca z Družinsko izkaznico

5.10.2024 | 09:40 | M. K.

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je bila s kampanjo Družinska članarina, ki so jo zasnovali skupaj z agencijo DROM agency, nagrajena med 10 najboljših marketinških projektov v sklopu svetovnega natečaja Mednarodne zveza bibliotekarskih društev in ustanov IFLA (The International Federation of Library Assosiations and Institutions). Novomeška knjižnica je dosegla 4. mesto na svetu. V luči uspeha kampanje knjižnica akcijo ponavlja do 20. oktobra.

Knjižnica Mirana Jarca (Foto: Tomislav Urh)

Med več kot sto prijavljenih kampanj svetovnih knjižničnih organizacij, med njimi so tudi najbolj elitna imena, kot so Metropolitanska knjižnica v Seoulu, Splošna knjižnica iz Toronta in Univerzitetna knjižnica iz Nanjinga, je kampanja Družinska članska izkaznica izstopala po svoji izvirnosti in dostopnosti, so sporočili iz Knjižnice Mirana Jarca. Kampanja, ki je družine nagovarjala s privlačnimi vizualnimi vsebinami ter nagovori prek sodobnih omrežij, je v novomeški knjižnici ponujala novo storitev – družinsko članarino, s katero so želeli spodbuditi k obiskovanju knjižnice in branju družine, prav tako pa jim omogočiti poenostavljen dostop do knjižnične izposoje. Svoje uporabnike so nagovarjali s sloganom Splet ima milijon odgovorov, mi pravega, ob tem pa so ponudili priložnost pridobiti družinsko izkaznico za le devet evrov na leto. »Ponosni smo, da je bila naša kampanja svetovno prepoznana kot ena boljših in da smo del tako elitne družbe. To je pomembna potrditev, da projekti, ki jih izvajamo, niso zgolj dostopni in priznani v lokalni skupnosti, temveč opaženi in nagrajeni tudi v mednarodnem okolju,« je dejal Luka Blažič, direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Povod za kampanjo so bili zaskrbljujoči rezultati bralne pismenosti med slovenskimi mladoletniki, ki jo je na podlagi podatkov iz leta 2022 pripravila organizacija PISA. Eden glavnih razlogov za takšno stanje je zagotovo prekomerna raba spletnega okolja, ki je postalo največji tekmec knjižni besedi, je ob razglasitvi povedal Luka Blažič in dodal, da se je ravno zaradi tega knjižnica odločila poudariti pomen družinske pismenosti ter družinam ponudila nov produkt Družinsko člansko izkaznico. Na natečaju, ki je bil usmerjen v knjižnični marketing, so tako nagradili organizacije, ki so v svoje delo vključile ustvarjalne in v rezultate usmerjene projekte in kampanje, nagrada IFLA pa je ponudila priložnost, da so knjižnice po vsem svetu delile svoje marketinške izkušnje in strokovno znanje.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se je torej uvrstila na četrto mesto, pred njo so se znašle Knjižnica iz Aucklanda na Novi Zelandiji, Metropolitanska knjižnica iz Seoula v Južni Koreji in Univerzitetna knjižnica Nanjinga iz Kitajske. Med deset najboljših so pri IFLA umestili še Mestno knjižnico Jiaxing iz Kitajske, Otroško knjižnico Guangzhou iz Kitajske, Knjižnico Ruian iz Kitajske, sistem nacionalnih knjižnic iz Čila, Univerzo Stellenbosch iz Južne Afrike in Splošno knjižnico iz Toronta. Kampanja je po besedah Blažiča nastala z namenom, da družine spodbudijo k branju, z rezultati kampanje pa so zelo zadovoljni: »Naš cilj je, da tudi v prihodnje nadaljujemo s tovrstnimi aktivnostmi, ki vse generacije vabijo v knjižnico in s tem stran od pretirane uporabe tehnologije in družbenih medijev. Želimo, da naša knjižnica postane zatočišče družinam in predvsem najboljša alternativa preživljanja prostega časa za otroke in mladostnike,«so še zapisali v sporočilu za javnost.

‹ nazaj