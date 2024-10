dolenjska

So srce skupnosti, za njihovo delo ni plačila

18.10.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Občina Straža

Straža - Občina Straža je v kulturnem domu nedavno pripravila srečanje prostovoljcev, ki delujejo na območju občine. Več kot 100 posameznikom različnih društev s socialno in humanitarno dejavnostjo, dejavnosti na področju športa, turizma, gasilstva in ostalih društev, ki delujejo na različnih področjih, se je za njihovo nesebično prostovoljno delo, trud in predanost pri izboljšanju kakovosti življenja v skupnosti zahvalil župan Občine Straža Dušan Krštinc. Izrazil je veliko hvaležnost ter poudaril, da je ponosen, da imamo v občini toliko prostovoljcev in dodal, da je njihov prispevek h krepitvi skupnosti in spodbujanju solidarnosti med občani neprecenljiv.

V Občini Straža se, kot so zapisali v sporočilu za javnost, zavedajo, da so prostovoljci srce skupnosti, zato so jih želeli zbrati na enem mestu in jim izraziti iskreno hvaležnost, ''ker skozi prostovoljno dejavnost s svojim časom, znanjem in trudom prispevajo k boljšemu življenju, napredku družbe in blaginji skupnosti. Posamezniki so dejavni na različnih področjih, kjer prinašajo pomoč, upanje in toplino v kritičnih situacijah, predvsem na socialnem, izobraževalnem, zdravstvenem, humanitarnem, kulturnem, športnem turističnem področju ...''

Med prostovoljci na območju občine Straža najdemo prve posredovalce, krvodajalce, aktiviste rdečega križa in Karitasa, gasilce, pripadnike civilne zaščite, člane Zveze šoferjev in avtomehanikov Gorjanci, člane društva upokojencev ter turističnega društva Straža, športnih in kulturnih društev, ki skrbijo za bolj prijazno in vključujočo družbo. Gre za opravljanje del, za katera ni plačila, prostovoljci pa po svoje prispevajo k boljšemu življenju posameznika oziroma skupine in ščitijo interese tistih, ki so ogroženi ali se znajdejo v stiski, so zapoisaliu.

Na srečanju so podelili zahvale 23 krvodajalcem, ki so kri darovali 10x in več.

Zbrane so nagovorili še predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Danica Novak Malnar in Pavel Vidic, predsednik Turističnega društva Straža.

