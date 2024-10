kronika

Eksplodirale plinske jeklenke, zagorel počitniški objekt, rešili poškodovanega

18.10.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 21.41 so posredovali gasilci PGD Cerina in PGD Sobenja vas v naselju Čatež ob Savi, kjer je prišlo do eksplozije plinskih jeklenk in požara v lesenem počitniškem objektu. Gasilci so zavarovali območje, pogasili požar, rešili poškodovano osebo iz objekta, opravili pregled s termovizijsko kamero in pregledali sosednje objekte. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI, na izvodu Farovž.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA , Izvod Sela Coklovca.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS, izvod 1.CERKEV;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2, izvod 1.MURGELJ-GOLOBIČ;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, izvod 1.KAMNI POTOK VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje grad, nizkonapetostno omrežje – Bizeljska vas med 9. in 14.30 uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Reber Vrhulje, nizkonapetostno omrežje – Reber med 8. in 13. uro, na območju TP Reber Vrhulje, nizkonapetostno omrežje – Vrhulje med 13. in 15. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP AFP Dobova med 6.30 in 7. ter med 14. in 14.30 uro, na območju TP Brežice Hrastinc med 10.30 in 13. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hinje, nizkonapetostno omrežje – Urbančič med 8. in 14. uro.

