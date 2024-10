dolenjska

FOTO: V Dobruški vasi po požigu starega odprli nov romski vrtec

18.10.2024 | 09:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Dobruška vas - Sedem mesecev je že, odkar je v romskem naselju Dobruška vas, največjem tovrstnem naselju v občini Škocjan in enem večjih na Dolenjskem – v njem živi okrog 350 Romov - zgorel romski vrtec. Romi so pred leti uničili že prvega, drugega požgali, zato so na občini razmišljali, ali sploh še vzpostaviti novega.

Mlade Rominje so na včerajšnji otvoritvi Večnamenskega centra Dobruška vas prikazale svoje plesne sposobnosti, zbrani so uživali v programu.

»Sprva smo omahovali, ali bi center sploh znova postavili, a je na koncu prevladala odločitev, da gre vendarle za otroke in njihovo socializacijo," je dejal župan občine Škocjan Jože Kapler, ko so včeraj popoldne slovesno odprli nove prostore Večnamenskega romskega centra Dobruška vas.

Naložba, vredna 70 tisoč evrov

Jože Kapler, župan Občine Škocjan

Občina je za nov center lepo uredila prostor ob potoku v naselju na hišni številki 41 in ga tudi ogradila. Gre za tri najete kontejnerje, ki so jih preuredili in združili skupaj, tako da so v njem lepi učni prostori tako za vrtec kot za druge dejavnosti, ki bodo tam potekale. Občina je za center zagotovila tudi vodo in elektriko, ob njem pa postavila še igrala. Celotna naložba je stala okoli 70 tisoč evrov – gre za denar, ki ga občina dobi na račun romskega prebivalstva.

Tjaša Brajdič, Petra Čuk in Marija Stojkovič so dejavne v romskem vrtcu.

Večnamenski romski center Dobruška vas upravlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki v škocjanski občini deluje že deset let. Centru zagotavlja učiteljico in romsko prevajalko. Pravzaprav v njem delujejo Marija Stojkovič, Petra Čuk ter mlada Rominja Tjaša Brajdič.

Center za učenje in varno zatočišče za Rome

Povedale so, da kako pomemben je ta prostor za vsakodnevno življenje romskih otrok in njihovih družin in kakšno vrzel so čutili vsi po požigu romskega vrtca. Stanje v naselju se je poslabšalo, otroci so manj hodili v šolo, Romi so njihovo pomoč iskali po telefonu, »saj center ni le prostor za učenje, temveč tudi varno zatočišče in sprejemajoče okolje, kjer tako otroci kot starši čutijo varnost, pripadnost,« je povedala Petra Čuk.

Zbrani na otvoritvi novega romskega večnamenskega centra (zadaj).

Po besedah učiteljice Marije Stojkovič vrtec dnevno obiskuje od 30 do 40 otrok, od tega 10 predšolskih in 30 šolskih, pomagajo pa tudi njihovim staršem. "Otroci v vrtec radi prihajajo. Med drugim se lahko pri nas naučijo slovenskega jezika, pomagamo jim pri domačih nalogah in z njimi izvajajo različne aktivnosti," je dejala. Njihov cilj je sicer predvsem predšolskim otrokom pomagati, da bi se lažje vključili v redni vrtec in kot pravi ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Janja Lesjak, se pozna obiskovanje romskega vrtca, saj je potem težav kljub vsemu manj.

Zahvala Občini Škocjan

Janja Lesjak, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan

V centru poteka predšolski program, aktivnosti s šolskimi otroki, saj jim nudijo pomoč pri učenju in šolskih obveznostih, ter aktivno preživljanje prostega časa. V programe vključujejo še mladostnike. Delajo tudi s starši in odraslimi ter so jim opora pri vsakodnevnih življenjskih izzivi, kot so branje, razumevanje prebranega, usmeritev na institucije, podpora pri upravnih postopkih, organizacija izobraževalnih in drugih programov.

Petra Čuk in Nataša pri delu z romskimi otroci v novem večnamenskem centru v Dobruški vasi

»Preko centra se gradi sodelovanje in gradi most med romsko in neromsko populacijo, je pomemben korak za vključevanje Romov. Zato hvala za razumevanje in podporo Občini Škocjan, da smo pridobili nove prostore ter vsem ostalim iz OŠ, Krajevne knjižnice Škocjan ter Petri Pozderec, ki je verjela v naše sanje in sledila naši energiji. Zdaj pa je ključnega pomena, da se nam ne ponovi tisto najhujše,« je dejala Petra Čuk.

Povezovanje in sodelovanje nujno

Mala Anela je navdušila s trebušnim plesom.

Občina je zaposlila prebivalca iz naselja Dobruška vas, ki bo skrbel, da bodo prostori centra vedno urejeni in varni. Župan Kapler pa si želi, da bi bil v centru stalno prisoten tudi en sodelavec centra za socialno delo, ki bi usmerjal tudi starejše in jih učil, kako ravnati z denarjem, kako se obnašati in podobno. Želi si tudi večjo navzočnost policije.

Branko Kumer, direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

Pomen povezovanja je na otvoritveni slovesnosti, ki jo je vodila Violeta Tomič, je izpostavil tudi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Branko Kumer. »Premagovanje določenih ovir, od jezikovnih do drugačnih, je težko na obeh straneh. Zato se povežimo in poiščimo skupne odgovore, četudi nam kdaj niso všeč," je dejal in poudaril pomen prenosa znanja na otroke. »Vesel sem, da smo v tem okolju tako hitro vzpostavili nov center, kjer bodo otroci zagotovo uživali,« je zaključil.

Darko Rudaš: »Otroke bo treba spraviti v šolo!«

Darko Rudaš je jasno in glasno povedal, da bo treba otroke pošiljati v vrtec in šolo, sicer ne bo napredka.

Dobre volje je bil tudi Darko Rudaš, predstavnik KS Pušča, ki je na Dolenjsko pripotoval skupaj z ekipo prostovoljnih gasilcev iz romskih vrst, članov PGD Pušča iz Prekmurja, in sicer z dvema gasilskima voziloma. Želeli so pokazati, kaj se da narediti tudi v romskem naselju, če se hoče – njihovo društvo praznuje že 20 let delovanja in kot je povedal, so začeli zelo skromno, danes pa imajo usposobljene gasilce.

Gasilci PGD Pušča z Darkom Rudašom so dobruškim Romom lahko vzor.

Romom v Dobruški vasi je Rudaš položil na srce: »Večnamenski romski center pomeni vrata v boljšo prihodnost. Ponuja vsebine, ki bodo opolnomočile romsko skupnost, da bo na nek način zaživela, kot mora: s pravili in normami. Zato, dragi starši – otroke bo treba spraviti v šolo! Neizobraženost in brezposelnost sta dve največji oviri za Rome,« je dejal in ponudil Puščo kot svetel zgled socializacije romske skupnosti.

»Pa si sposodite pot, kot jo hodimo mi. Pri nas velja rek: če želiš priti hitro, pojdi sam. Če želiš priti daleč, pojdi skupaj. Zato hodite skupaj do cilja, ki je še daleč, a s podporo lokalne skupnosti in odličnimi projekti bo šlo,« je dejal.

Po naselju se je širil vonj po okusnem "ciganskem golažu".

Župan Jože Kapler poudarja upanje, da bo zgodba z novim večnamenskim centrom v Dobruški vasi dolgoročna in trajna ter bo dala rezultate: socializacijo otrok in pripravo na osnovno šolo.

Zbrani so na prireditvi uživali ob kulturnem programu, ki so ga pripravili romski otroci, zlasti ob plesnih točkah, ko so prikazali svoje talente. Ob koncu pa so se vsi zbrani skupaj lahko okrepčali z dobrim »ciganskim« golažem, ki so ga pripravili Romi sami.

