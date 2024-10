dolenjska

FOTO: Ponosni na kulturni dom za sedanje in nove rodove

17.10.2024 | 09:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - »Ponosni smo, da nam je uspelo. Kulturni center Škocjan je največji, finančno najzahtevnejši projekt v obdobju samostojne občine. Ta dom je grajen za mlade, starejše, za vse nas! Različne vsebine bodo vabile na druženja, na sproščene urice, k ogledu bolj ali manj zahtevnih predstav, razmišljujočih in kreativnih pogovorov, ki bodo dvigali samozavest. Želimo, da ta kulturni center osrečuje, navdihuje in razveseljuje ter postane prijazni sopotnik življenja slehernega izmed nas,« je na sinočnji slavnostni otvoritvi novega Kulturnega centra Škocjan med drugim dejal prvi mož škocjanske občine Jože Kapler.

Trak novega Kulturnega centra Škocjan so prerezali (od leve proti desni): Edo Škufca, član uprave CGP d.d., kulturna ministrica Asta Vrečko in škocjanski župan Jože Kapler.

Gre za največji projekt v 30-letni zgodovini občine, zato na slovesnem dogodku ni manjkala tudi kulturna ministrica Asta Vrečko ter številni drugi gostje, od županov sosednjih občin do seveda krajanov, ki se jih je nekaj sto zbralo pred novim kulturnim hramom sredi občinskega središča, kjer je potekala prireditev. Še vreme je zdržalo.

Združili vse sile

Kulturni center Škocjan, ki odpira vrata različnim kulturnim, umetniškim in izobraževalnim dejavnostim, je bil po besedah župana zagotovo potreben, saj so do sedaj imeli za kulturne in družabne dogodke na razpolago le manjšo dvorano z 80 sedeži v Metelkovem domu. Zadnji dve desetletji je tlela želja, da bi prišli do novih, večjih prostorov, kar se je začelo uresničevati z urbanistično ureditvijo občinskega središča.

Nov kulturni hram je ponos Škocjana.

»V 14 letih smo v nov dom vložili vse sile in trud. Potrebno je bilo odkupiti zasebna zemljišča, priti do idejne zasnove objekta, pridobiti sofinanciranje, gradbeno dovoljenje itd., da se je gradnja pred dvema letoma tudi začela. Res smo veseli, da smo s skupnimi močmi zmogli,« je dejal Jože Kapler. Izvajalec del je bilo novomeško gradbeno podjetje CGP d.d.

Sprehod po strehi kulturnega centra, ki je zelenica in nudi čudovit pogled na Škocjan z okolico.

Dom nudi številne možnosti

Na skupno 700 kvadratnih metrih površine novega centra je večja dvorana z 260 sedeži, velika avla, kjer je možnost za pogostitve, razstave in podobno. Urejeni so tudi prostori za manjšo kavarno. V zgornji del centra so že preselili krajevno knjižnico, zraven nje je manjša konferenčna dvorana s 60 sedeži, kjer so že potekali literarni večeri. Možno bo tudi individualno poučevanje posameznih instrumentov, tu vidijo možnosti za kongresno dejavnost.

Združeni škocjanski pevski zbor je zapel Knobleharjevo himno.

Glede na povečevanje števila otrok v občini nameravajo v centru vzpostaviti tudi en večji oddelek za potrebe predšolske vzgoje oziroma vrtca. Sedaj je že večkrat domoval v župnijskem domu.

Dom s svojo moderno arhitekturno zasnovo in vrhunsko tehnično opremo ponuja izjemne pogoje za najrazličnejše dogodke, predstave, koncerte, razstave, literarne večere, izobraževalne delanice, seminarje in srečanja.

Prireditveni prostor so uredili kar na ploščadi pod kulturnim centrom in k sreči je zdržalo tudi vreme.

Pomembno je povedati, da je za težje gibljive osebe ali invalide na vozičkih zgrajen podest, tako da je dostop zagotovljen prav vsem. Poskrbljeno je tudi za številna nova parkirišča. Nov center bo na voljo za potrebe osnovne šole Frana Metelka Škocjan, ki se nahaja v neposredni bližini.

Nagovor škocjanskega župana Jožeta Kaplerja

Naložba, vredna 6 milijonov evrov brez DDV

Naložba je bila za občino Škocjan zagotovo velik finančni zalogaj – stala je šest milijonov evrov brez DDV. Dva milijona je občina prispevala iz privarčevanih sredstev, 350.000 evrov so dobili od Eko sklada, saj gre za skoraj nič energijski objekt, 1,4 milijona evrov pa je prispevalo ministrstvo za kulturo.

»Vsem smo za pomoč zelo hvaležni,« pravi župan in pojasni, da je bil za 1,8 milijona posojila kriva izključno drastična podražitev gradbenih materialov. A pogumno so vztrajali v svoji odločitvi in tudi uspeli.

Ministrica Asta Vrečko navdušena

Asta Vrečko je pohvalila nov škocjanski kulturni center.

Odprtja novega škocjanskega kulturnega hrama se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. V nagovoru je Škocjančanom čestitala za pogum za takšno odločitev in jim zaželela, da bi dom zaživel ter povezoval skupnost mnoga leta.

Zbrane je spomnila, da ima Slovenija izjemno mrežo kulturnih centrov. Ker gre po navadi za velike projekte, jih občine običajno gradijo s pomočjo države.

»Ena od prioritet našega mandata je tudi decentralizacija kulture in novi kulturni domovi ter obnova stare kulturne infrastrukture za namen lokalnih skupnosti, prireditev, druženja, ljubiteljskih dejavnosti na področju kulture in drugih društvenih dejavnosti so vezivo skupnosti in zelo pomembni,« je dejala.

Prisrčna čestitka kulturne ministrice Aste Vrečko škocjanskemu županu Jožetu Kaplerju.

Kulturni domovi so po njeni oceni pomembni objekti tudi zato, ker se v njih spletajo predvsem medgeneracijska sodelovanja. Prepričana je, da bo kulturni center v Škocjanu eden takih prostorov, kjer se bodo prepletali kultura, družabne in društvene dejavnosti, knjižničarstvo in drugi dogodki. "Za starejše, mlajše, za to in vse prihodnje generacije, kar je zelo pomembno," je dejala.

Vesela društva, krajevna knjižnica …

V novem Kulturnem centru Škocjan, ki je sodoben objekt ter arhitekturno lepo umeščen v prostor, pridobivajo prostor za delovanje škocjanska društva, v prvi vrsti kulturna, ter ostala.

Robert Dulc

Predsednik KD dr. Ignacij Knoblehar Škocjan Robert Dulc je povedal, da so na to pridobitev izredno ponosni. »V društvu imamo devet sekcij, nešteto članov, katerih število raste. Vidimo, da je kultura tu doma in nov dom je nekaj čudovitega, saj bomo lahko ustvarjali, se razvijali, morda celo nove sekcije – literarne, slikarske …« je povedal Dulc, ki si želi, da bo center dobro obiskan, za kar se bo trudilo tudi njihovo društvo.

Ogled krajevne knjižnice pod vodstvom Zale Štamcar

V center so že preselili Krajevno knjižnico Škocjan, ki deluje pod okriljem Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Zala Štamcar, vodja krajevne knjižnice, pove, da so veseli, da so se hitro preselili v nove prostore, »nova knjižnica je čudovita in veselje je delati v njej. Vabim vse, da pridejo in uživajo v knjigah ter lepem vzdušju.«

Blagoslov rojaka msgr. Stanislava Hočevarja

Na dogodku niso manjkali gostje, župani sosednjih občin idr.

»Kulturni center je zasnovan kot prostor povezovanja in sodelovanja, naj dobro služi sedanjim in prihodnjim rodovom in dvigne raven tako same kulture kot kvalitete življenja občanov,« je zaželel župan Jože Kapler.

Zahvalil se je vsem, ki so kakorkoli zaslužni za tako pomembno pridobitev in napovedal še, da nameravajo v Škocjanu postavil še muzej o dr. Ignaciju Knobleharju, v vasi Dobrava spominsko obeležje, posvečeno srednjeveškemu mestu Gutenwerd, župnik g. Tone Dular vestno skrbi za ohranjanje vseh petnajstih cerkva idr.

Blagoslov kulturnega centra je opravil škocjanski rojak msgr. Stanislav Hočevar.

Nov kulturni hram je blagoslovil rojak, upokojeni beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar, tudi častni občan občine Škocjan, ki je Škocjančanom čestital za pogum za tako veliko in pomembno pridobitev.

Pester kulturni program

Osnovnošolski folkorniki so navdušili občinstvo.

Številni zbrani so lahko uživali v pestrem kulturnem programu, ki se je začel s slovensko himno sopranistke Urške Kastelic ter Knobleharjevo himno v izvedbi združenega pevskega zbora KD dr. Ignacija Knobleharja. Nastopili pa so še: baritonist Zdravko Perger, slovenska pevka Alenka Godec (ki je škocjanski korenin), pevec skupine Šank rock Matjaž Jelen, narodno zabavni ansambel Firbci, škocjanski osnovnošolci itd.

Slastne dobrote pridnih gospodinj so obiskovalce razveselile ob koncu prireditve.

Po otvoritveni slovesnosti, ki jo je vodila Bernardka Žarn, je sledil ogled novih prostorov ter pogostitev v avli centra. Pridne gospodinje Društva podeželskih žena Škocjan in Društva podeželskih žensk Bučka so se znova izkazale z izvrstnimi dobrotami, niso umanjkali tudi vinogradniki, tako da so se zbrani še radi zadržali in poklepetali, polni pričakovanj o novih doživetjih v novem kulturnem hramu sredi Škocjana.

